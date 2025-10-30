90% din jocurile de PC pot fi rulate acum pe Linux

Mulțumită contribuțiilor aduse de Valve la dezvoltarea layer-ului de compatibilitate Proton, aproximativ 90% din jocurile de PC pot fi rulate acum și pe Linux. Chiar dacă dezvoltatorii nu depun eforturi pentru portarea jocurilor pe Linux sau, mai rău, pun bețe în roate și introduc limitări artificiale, comunitatea Proton este foarte activă și găsește soluții.

Desigur, nu toate jocurile rulează perfect, unele suferind de incompatibilități și reduceri de performanță, însă mare parte dintre ele funcționează cel puțin la fel de bine ca pe Windows. În acest sens, ProtonDB utilizează un sistem de clasificare, care indică nivelul de compatibilitate cu Linux: Platinum și Gold, care înseamnă performanță și stabilitate la fel sau aproape la fel ca pe Windows, Silver (jucabil, dar cu mici probleme), Bronze (rulează, dar cu probleme serioase), respectiv Borked (nu rulează deloc). În momentul de față, peste 50% din jocurile de pe Steam sunt clasificate Platinum sau Gold, astfel că utilizatorii de Linux nu vor simți mari diferențe față de Windows. Aproximativ 20% din ele, însă, sunt încadrate la Silver și nu livrează o experiență optimă, iar undeva la 5% din ele sunt clasificate Bronze, adică pot fi rulate pe Linux, dar cu potențiale crash-uri, bug-uri game breaking, anomalii grafice, reduceri severe de performanță ș.a.m.d. Cele din categoria Borked nu rulează deloc sau manifestă probleme severe și reprezintă undeva la 15-20% din total. De regulă, în cazul din urmă, cele mai multe probleme apar din cauza mecanismelor anti-cheat ce nu pot fi ocolite sau dezactivate.

Însă, în ciuda avansurilor din ultimii ani și a îmbunătățirilor considerabile aduse de ultimele versiuni de Proton, gaming-ul pe Linux a înregistrat creșteri modeste în popularitate. În continuare, pe PC, Windows rămâne platforma dominată pentru gaming, având o cotă de piață de peste 90%. Chiar dacă layerele de compatibilitate precum Proton funcționează binișor și automatizează instalarea și rularea jocurilor pe Linux, problemele tehnice sunt mult mai frecvente decât pe Windows, iar asta descurajează gamerii care nu au cunoștințe tehnice avansate sau care pur și simplu nu au răbdare să depaneze eventualele probleme.

Via Techspot