YouTube introduce upscaling AI pentru videoclipurile foarte vechi – de la 240p la 1080p

Poate că nu ați realizat până acum, dar YouTube are deja 20 ani de activitate, iar mare parte din conținutul urcat pe platformă în primii ani e la rezoluție mică și arată foarte rău în zilele noastre. Utilizând inteligența artificială, platforma promite să îmbunătățească automat rezoluția și să ofere o experiență aliniată la standardele actuale, fără a fi necesară intervenția creatorilor de conținut. Opțiunea, denumită super resolution, va deveni vizibilă în meniul de selectare a calității pentru videoclipurile vechi, urcate la rezoluții de 240p, 360p sau 480p, iar upscaler-ul va oferi o calitate similară cu cea a videoclipurilor cu rezoluție nativă 1080p.

Creatorii de conținut vor avea opțiunea de a păstra videoclipurile originale, nealterate de AI și nu vor fi afectați în niciun fel de noii algoritmi AI, susține YouTube. De asemenea, platforma a adus îmbunătățiri și asupra calității thumbnail-urilor, a căror dimensiuni maxime au fost crescute de la 2 MB la 50 MB și promite că în viitorul apropiat va introduce upscaling AI la rezoluții și mai mari, de până la 4K.

Sursa: Android Police