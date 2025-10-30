Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Review televizor smart Thomson – Ultra HD 4K – calitate surprinzătoare la un preț accesibil
Tot ce trebuie să știți despre: Tasker pentru Android
NVIDIA investește 1 miliard de dolari în Nokia pentru a dezvolta rețele 6G cu inteligență artificială
Oferta Zilei – Televizor Smart 4K de 139cm la doar 899 lei la Carrefour
Review EcoFlow River 3 Plus – bateria portabilă care îți duce curentul oriunde
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

YouTube introduce upscaling AI pentru videoclipurile foarte vechi – de la 240p la 1080p

| Da drumul discutiei! Diverse

Poate că nu ați realizat până acum, dar YouTube are deja 20 ani de activitate, iar mare parte din conținutul urcat pe platformă în primii ani e la rezoluție mică și arată foarte rău în zilele noastre. Utilizând inteligența artificială, platforma promite să îmbunătățească automat rezoluția și să ofere o experiență aliniată la standardele actuale, fără a fi necesară intervenția creatorilor de conținut. Opțiunea, denumită super resolution, va deveni vizibilă în meniul de selectare a calității pentru videoclipurile vechi, urcate la rezoluții de 240p, 360p sau 480p, iar upscaler-ul va oferi o calitate similară cu cea a videoclipurilor cu rezoluție nativă 1080p.

Creatorii de conținut vor avea opțiunea de a păstra videoclipurile originale, nealterate de AI și nu vor fi afectați în niciun fel de noii algoritmi AI, susține YouTube. De asemenea, platforma a adus îmbunătățiri și asupra calității thumbnail-urilor, a căror dimensiuni maxime au fost crescute de la 2 MB la 50 MB și promite că în viitorul apropiat va introduce upscaling AI la rezoluții și mai mari, de până la 4K.

Sursa: Android Police

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.