Accenture va concedia 19.000 de angajati in urmatoarele 18 luni

Compania multinationala de consultanta Accenture va renunta la aproximativ 2.5% din forta actuala de munca.

Nu s-a terminat saptamana si avem o noua companie care va trece printr-o perioada de restructurare. Cu un numar total de 738.000 de angajati, Accenture este o firma foarte respectata din domeniul consultantei si un nume important in IT si pe piata din Romania. Dupa modelul clasic vazut si pana acum – cifrele sub nivelul dorit de conducere, firma va trece printr-o mica restructurare pentru a scadea costurile. Din pacate aceasta se traduce printr-un val de concedieri.

