Acer anunta noile modele Swift 5 si Swift 3

Acer și-a actualizat populara linie de notebook-uri Swift cu modele noi ale seriilor Swift 5 și Swift 3. Pentru a depăși limitele a ceea ce este posibil cu un dispozitiv subțire și ușor, aceste laptop-uri noi vin cu procesoare Intel® Core™ din a 12-a generație, ecrane superbe și o durată de viață a bateriei suficientă pentru tot parcursul zilei. Pe scurt: oferă tot ce are nevoie un profesionist aflat mereu în mișcare.

Conceput pentru profesioniștii mobili, cel mai recent Acer Swift 5 oferă un echilibru perfect între performanță și portabilitate, a declarat James Lin, Director General, Notebook-uri, IT Products Business, Acer. Laptop-ul certificat Intel Evo nu oferă doar o experiență grozavă de utilizare, dar are și un șasiu unibody elegant, subțire și ușor, plus un ecran tactil superb.Intel și Acer au o lungă istorie de colaborare pentru a furniza laptop-uri uimitoare, a declarat Josh Newman, VP și Director General – Client Computing Group Mobile Innovation. Acum, mai mult ca niciodată, inginerii noștri sunt concentrați pe experiențele care contează cel mai mult cu platforma Intel® Evo™, alimentată de procesoare Intel® Core™ din a 12-a generație.