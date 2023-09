Acer Aspire 3 -laptop accesibil pentru elevi

Ca tot incepe scoala, am testat un laptop accesibil de la Acer din gama Aspire 3. Ne-a ajuns un sample pe care l-am bibilit cat de bine am putut, cu limitarile de rigoare. Am ajuns la concluzia ca pentru un elev este un laptop foarte potrivit.

Aspire 3 este o gama accesibila si in functie de buget gasiti si laptop-uri cu valente premium. Gama exceleaza la capitolul design si tot timpul a oferit componente bune, echilibrate si cu care sa-ti faci treburile cotidiene.

Modelul pe care l-am primit noi a fost un sample asa ca nu o sa vorbesc despre performanta bruta. Aceste sample-uri nu sunt produse finale si atunci ar insemna sa-l pun intr-o lumina proasta. Produsele finale sunt finisate, optimizate si pregatite pentru consumatorul final.

Dupa cum vedeti in pozele atasate, modelul nostru este cat se poate de simplu. Nu are nici un element care sa il scoata in evidenta si sunt convins ca daca l-ai vedea expus intr-un magazin ai trece pe langa el ignorandu-l. Dar pana la urma asa arata un laptop pentru uz casnic, pentru o persoana simpla care nu se joaca si nici nu face editare 3D.

Constructia este una simpla, din plastic finisat corect si placut la atingere. Tastatura nu este zgomotoasa si mi-a placut ca poti scrie repede pe ea fara sa te obisnuiesti cu layout-ul, acesta fiind unul comun. Tastele sunt bine aranjate si spatiate si trackpad-ul este cat se poate de generos. Se misca bine si el.

Ecranul are margini mici si balamale destul de subtiri, insa nu ai nevoie de mai mult. Ele isi fac treaba si trebuie doar sa ai grija sa nu trantesti laptop-ul. O sa vedeti in spatele tastaturii sau mai bine zis ecran o fanta de aerisire. Acolo este eliminat tot aerul cald. Problema este ca uneori bate spre ecran si sper ca asta sa nu afecteze in timp ecranul.

Conectica este simpla: USB C, HDMI si USB clasic pe partea stanga, iar pe dreapta un USB clasic si un jack pentru casti. Cam saracut pe partea de porturi.

Un mare avantaj este ca se poate curata usor de praf sau se poate repara in timp. Capacul spate este prin in suruburi si il poti da jos imediat. Nu am avut voie sa fac asta deci nu va pot spune daca memoria RAM este lipita pe placa de baza sau daca puteti face upgrade la SSD, insa sunt destul de sigur ca se poate face asta in 2023, mai ales ca nu este capsulat si capacul poate fi dat jos usor.

Ecranul este unul simplu. Se vede bine, nu este cel mai luminos dar pentru social media, filme sau alte activitati de baza este excelent. Difuzoarele sunt si ele prezente si ofera un volum ridicat, insa nu neaparat o calitate excelenta. Este un laptop iefitn pana la urma.

Pe partea hardware el a venit cu 4GB RAM DDR5 si un SSD de 128GB. Procesorul este un i3 dar fara sa fie un model anume scris, tocmai pentru ca este un sample. Asadar, nu am facut teste de performanta. Ca idee, un astfel de laptop il gasiti la eMAG la preturi intre 1200-1500 lei.

Probabil ca aceasta configuratie nu va exista in Romania, dar ceva similar am gasit pe eMAG la 1499 lei cu 256GB de stocare, 8GB RAM si procesor i3-1115G4.