Iti merge prost Wi-Fi-ul in casa? Iti dam noi un router cadou!

In ultima saptamana mi-au scris multi oameni care isi pregatesc copii pentru scoala ca au nevoie de tot felul de gadget-uri. Fie ca este vorba un laptop nou, un router sau chiar un monitor. Vin in ajutorul vostru, daca sunteti in aceeasi situatie, si va propun sa castigati un router nou. Tenda TX1 Pro este un router nou cu Wi-Fi 6 si care costa la Altex 180 lei. Poate fi al vostru foarte usor. Inainte de toate vi-l prezint putin ca sa stiti ce fel de model este.

Incep cu partea mai putin placuta si anume faptul ca nu este un router Gigabit, deci nu stie viteze mai mari de 100Mpbs, ceea ce este putin dezamagitor in 2023 si la pretul asta. Totusi, are alte avantaje pentru pretul sau.

De exemplu, este Wi-Fi 6, stie dual-band si are o gramada de protectii si functii pentru utilizator. De exemplu, pe partea de protectii, ofera Forbid UDP Flood Attack, Forbid TCP Flood Attack, Forbid ICMP Flood Attack, Forbid WAN Ping from Internet.

Are 5 antene externe de 6dBi care vor oferi un semnal Wi-Fi in toata casa inclusiv daca stati la un apartament cu mai mult de 2 camere sau la casa unde aveti si curte. E foarte misto la capitolul semnal Wi-Fi.

Este atragator prin design si faptul ca arata ca un paianjen pe mine ma sperie un pic, dar parte foarte SF. Are inclusiv functie de control parental si filtrare utilizatori, asadar puteti controla traficul de internet si puteti gestiona pe ce site-uri se poate intra sau nu.

Tenda RX1 Pro poate fi al tau! Tot ce trebuie sa faci este sa lasi un comentariu si sa ne spui ce router ai acum si de ce vrei unul nou.