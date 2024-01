Acer Aspire Vero 16 – laptop neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon

Seria Vero nu este straina pentru noi. Am testat cateva modele AICI. La CES 2024 am vazut noile versiuni imbuntatite cu noi procesoare si noi placi grafice.

Acer Vero 16 integreaza acum procesoarele Intel Core Ultra cu Intel AI Boost. Sunt disponibile cu Wi-Fi 7, autonomie de pana la 10.5 ore, tasta Copilot pe tastatura, camera web QHD 1440p cu Acer PurifiedVoice si noi procesoare.

Vero este acum oferit cu pana la 16GB RAM LPDDR5, pana la 2TB de stocare pe SSD si procesoare Intel Core Ultra 7. Ecranul este un 16 inch cu rezolutie 2560 x 1600 pixeli, aspect 16:10 si margini subtiri. Pe partea de conectica ofera USB C cu Thunderbolt 4, USB 4, HDMI 2.1.

Carcasa are un design nou eco-chic cu suprafata neteda, finisata cu culoarea iconica Cobblestone Gray. Este realizat din 60% materiale PCR, ceea ce duce la mai putine emisii de CO2 in timpul productiei. De asemenea, touchpad-ul este realizat din plastic provenit din oceane, iar cutia in care vine ambalat este 100% reciclabila.

Acer a mai anuntat si noile laptop-uri Aspire Go 15 si Aspire Go 14. Sunt dotate cu procesoare Intel Core i3 N-Series sau AMD Ryzen seria 7000. Tasta Copilot este prezenta, sunt oferiti pana la 16GB RAM, 10 ore autonomie si 1TB stocare pe SSD.

Ecranele sunt in format 16:10, au rezolutii WUXGA sau Full HD, iar pe partea de camera web au aceleasi tehnologii mentionate si in celelalte articole: Acer PurifiedVoice AI Noise Reduction, microfoane duble, Acer Sense etc.

Acer Aspire Vero 16 (AV16-51P) va fi disponibil în EMEA din luna martie, la prețuri începând cu 1.199 EUR.

Acer Aspire Go 15 (AG15-31P) va fi disponibil în EMEA din luna februarie, la prețuri începând cu 529 EUR.

Acer Aspire Go 14 (procesor Intel) (AG14-31P) va fi disponibil în EMEA din luna martie, la prețuri începând cu 549 EUR.

Acer Aspire Go 14 (procesor AMD) (AG14-21P) va fi disponibil în EMEA din luna martie, la prețuri începând cu 649 EUR.