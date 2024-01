Acer a lansat la CES 2024 noile laptopuri Swift Go AI

De asemenea, au fost anuntate actualizari in gama. Noile modele vin cu procesoare noi, placi video noi si AI integrat pentru eficienta.

Seria de laptop-uri Swift Go ofera acum ecrane OLED, Wi-Fi 7 si functii AI. Verificate ca laptopuri cu platformă Intel Evo, noile Acer Swift Go 16 (SFG16-72) și Swift Go 14 (SFG14-73) sunt echipate cu noile procesoare Intel Core Ultra și GPU-uri integrate Intel Arc, au autonomie de până la 12,5 ore pentru laptopul de 14 inci și de până la 10,5 ore pentru versiunea de 16 inci.

Au noul buton Copilot pe tastatura de care va spuneam AICI, o cameră web QHD 1440p cu TNR, asociată cu funcțiile de conferință Acer PurifiedView îmbunătățite de AI, inclusiv Background Blur, Automatic Framing și Eye Contact. Camera web este completată de tehnologia Acer PurifiedVoice 2.0 cu reducere a zgomotului AI, care se asociază cu cele trei microfoane pentru a capta un sunet clar și pentru a reduce zgomotul de fond

Sunt realizate din aluminiu subtire, ecranul se deschide la 180 de grade, touchpad-ul este iluminat si este cu 44% mai mare. Ele mai vin cu Intel Unison 2.0, care permite o conexiune rapida si usoara intre laptop si alte dispozitive cu Android sau iOS.

Ecranul este OLED cu 500nits luminozitate, au 14 si 16 inch iar rezolutia este 3200 x 2000 pixeli pentru varianta de 16 inch si 2.8K pentru cel de 14 inch si 90Hz in acest caz. Pot avea pana la 32GB RAM LPDDR5X, un SSD PCIe Gen4 de pana la 2TB cu sloturi duble, USB C cu Thunderbolt 4, incarcare rapida, HDMI 2.1, card reader microSD, Bluetooth LE Audio.

„După ce luna trecută am dezvăluit primele noastre laptopuri Intel Core Ultra, lansăm și mai multe produse din linia noastră Swift pentru a ajuta o gamă mai largă de clienți să profite de experiențele premium ale laptopurilor și de tehnologia susținută de inteligența artificială pentru o utilizare mai interesantă și mai eficientă a PC-ului”, a declarat James Lin, General Manager, Notebook, IT Products Business, Acer. „În plus, aceste laptopuri dispun de actualizări impresionante care îi ajută pe clienți să facă mai multe lucruri – și să le facă și mai bine.” „Prin colaborarea noastră susținută și tehnică cu Acer, construim dincolo de CPU, concentrându-ne pe eficiența energetică, grafică și utilizări AI. Laptopurile Acer Swift Go și Acer Swift X 14 sunt exemple excelente de PC-uri AI livrate pe piață, echipate cu procesoare Intel Core Ultra și care dispun de noul NPU. Ne dorim ca clienții noștri să experimenteze colaborarea, productivitatea și creativitatea îmbunătățite pe care le oferă aceste PC-uri AI”, a declarat Jim Johnson, Senior Vice President și General Manager al Client Business Group, Intel.

Acer Swift X 14 este cel mai performant. Are tot un ecran OLED de 2.8K, procesoare Intel Core Ultra, grafica Nvidia RTX pana la 4070 si certificare Calman pentru ecran. Este la 120Hz, 500nits luminozitate, aceeasi carcasa din aluminiu subtire, functie Acer Light Sensing care adaptează în mod activ temperatura de culoare și luminozitatea pentru a reflecta condițiile de iluminare, 120Hz si VESA DisplayHDR TrueBlack 500.

Camera web este Full HD cu aceleasi tehnologii mentionate mai sus, iar conectica este similara cu a celorlalte modele mai sus mentionate. Diferenta consta in procesor si placa video.

Acer Swift Go 16 (SFG16-72/T) va fi disponibil în EMEA din februarie, la prețuri începând cu 1.149 EUR.

Acer Swift Go 14 (SFG14-73/T) va fi disponibil în EMEA din februarie, la prețuri începând cu 1.099 EUR.

Acer Swift X 14 (SFX14-72G) va fi disponibil în EMEA din februarie, la prețuri începând cu 1.799 EUR.