Acer Chromebook Spin 512 – dotat acum cu procesor AMD Ryzen si placa video Radeon

Acer a lansat Chromebook Spin 512, primul model al companiei echipat cu procesor si placa video AMD. Este un laptop ideal pentru consumatorii care fac streaming sau lucreaza si invata de acasa.

Chromebook Spin 512 este dotat cu procsor AMD Ryzen 3700C cu placa video integrata, iar autonomia este una generoasa care te poate duce si o zi intreaga de utilizare.

Este un laptop subtire care cantareste doar 1.55kg si este realizat din materiale rezistente avand certificare MIL-STD 810H. Este rezistent la cazaturi de pana la 122cm si rezista la presiuni de pana la 60kg. Este realizat din aluminiu anodizat, sablat, cu accente elegante.

Ecranul este un IPS Full HD de 14 inch cu protectie Gorilla Glass, are rame subtiri si un raport screen-to-body de 78%. Tastatura este iluminata, iar sistemul de balamale permite ecranului sa se rabateze la 360 de grade. Practic este un convertibil veritabil si poate fi utilizat si pe post de tableta.

„Combinația dintre procesoarele AMD Ryzen și designul durabil face ca noul Acer Chromebook Spin 514 să fie o alegere excelentă pentru utilizatorii care au nevoie să lucreze de acasă”, a declarat James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. „Utilizatorii vor fi uimiți de noul nivel de responsivitate și performanță oferite de Acer Chromebook Spin 514 2 cu procesoare AMD Ryzen. În plus, procesorul Ryzen 7 3700C oferă cea mai bună grafică disponibilă pe un Chromebook echipat de AMD, astfel încât clienții noștri să poată profita de gama vastă de aplicații și extensii pentru a aborda proiecte cât mai provocatoare.”

Noul Chromebook are doua porturi USB type-C, ambele acceptand USB 3.2 Gen 1 (pana la 5 Gbps), DisplayPort prin USB-C si incarcare USB. De asemenea, mai are si doua porturi USB 3.2 Gen 1, unul cu posibilitate de incarcare a dispozitivelor mobile chiar si atunci cand Chromebook- ul este oprit si un cititor de carduri MicroSD. O selectie de modele Acer Chromebook Spin 514 au si un port HDMI pentru conectare convenabila la proiectoare, in timpul sedintelor sau cursurilor. Dual-band Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) cu tehnologie 2×2 MU-

MIMO ofera o conexiune wireless rapida si fiabila pentru streaming video mai consistent, folosind camera web HD. De asemenea, Bluetooth 5.0 ofera un mijloc convenabil de conectare la periferice.

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-1H) va fi disponibil in EMEA din luna martie 2021, la preturi incepand de la 529 EUR.

Acer Chromebook Enterprise Spin 514 (CP514-1WH) va fi disponibil in EMEA din luna martie 2021, a preturi incepand de la 799 EUR.