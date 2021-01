Cum un tweet poate face celebra o aplicatie

Cand vine de pe contul unei persoane celebre.

WhatsApp, aplicatia care nu lipseste aproape de pe nici un smartphone, incepand de la elevi si pana la bunici, a actualizat termenii de folosire de curand. Noii termeni si conditii prevad ca Whatsapp poate imparti datele despre utilizator atat cu Facebook cat si cu alte terte aplicatii. Asta daca nu locuiesti in Europa. Noua regula n-a fost primita cu bratele deschise de catre utilizatori. Practic cine nu a avut cont de Facebook pana acum si Facebook nu stia nimic despre el, acum va sti.

Elon Musk a postat un tweet scurt legat de acest scandal, pe care il puteti vedea mai jos:

Recent declarat cel mai bogat om din lume, Elon Musk a recomandat o alta aplicatie pentru comunicare, numita Signal. La scurt timp dupa postarea tweet-ului, aplicatia a fost luata cu asalt de foarte multi utilizatori astfel incat dezvoltatorii aplicatiei nu au facut fata cu trimiterea codurilor de verificare pentru crearea conturilor. Problema s-a remediat rapid si utilizatorii si-au primit codurile.

Verification codes are currently delayed across several providers because so many new people are trying to join Signal right now (we can barely register our excitement). We are working with carriers to resolve this as quickly as possible. Hang in there.

— Signal (@signalapp) January 7, 2021