ADATA Gammix S50 Lite – SSD M.2 cu PCI Express 4.0

Incep sa apar SSD-urile M.2 cu interfata PCI Express 4.0. Aparitia acestor SSD-uri se datoreaza in special platformei AMD care ofera aceasta interfata si pe segmentul entry-mid cu ajutorul chipset-ului B550.

Si asa au inceput sa apara aceste SSD-uri, mai rapide si din ce in ce mai accesibile. Exemplu este acest ADATA XPG Gammix S50 Lite, un model de 1TB cu radiator care costa in jur de 738 lei la PC Garage.

Ce trebuie sa stim despre acest SSD:

viteza maxima de citire este de 3800MB/s

viteza maxima de scriere este de 3200MB/s

MTBF-ul este de 2 milioane ore

temperatura de operare este cuprinsa intre 0 si 70 de grade Celsius

TBW-ul este de 740TB

Asa cum vedeti din datele tehnice este un SSD foarte bun. Vitezele sunt mari, durata de viata este si ea foarte mare, ofera un radiator generos pentru racire si este ideal pentru gaming. Cumva el este un SSD low cost din noua generatie cu interfata PCI Express 4.0 deoarece pretul este unul foarte bun, dar performantele pot fi si mai bune. Sigur pretul o sa mai scada.

Ce nu specifica ADATA/XPG este controllerul acestui SSD. M-am documentat si este un Silicon Motion cu 4 canale SM2267 si memorii TLC. Este un controller nou dar nu unul foarte puternic. Cumva Gammix S50 Lite se situeaza peste orice alt SSD cu interfata PCI Expres 3.0, dar nu ofera viteze foarte mari pe PCI Express 4.0.

Este un SSD cu pret corect, modern, cu o capacitate mare si care se descurca excelent in orice activitate. Eu am rulat 2 teste populare, dar am facut o mica greseala.

Trebuie sa stiti ca am folosit SSD-ul pe un slot M.2 cu interfata PCI Express 3.0! Placa mea de baza are 2 slot-uri M.2 dintre care doar unul este PCI Express 4.0 (chiar nu am stiut ca al doilea slot este 3.0). Mi-am dat seama mult prea tarziu si testele au iesit cum au iesit. DAR! Voi reface testele in zilele urmatoare cand voi muta SSD-ul pe primul slot pentru a vedea vitezele reale pe interfata PCI Express 4.0. Aveti doar putina rabdare. Oricum sigur va atinge vitezele mentionate.

Acestea sunt vitezele obtinute obtinute pe interfata 3.0, unele foarte bune zic eu mai ales ca in ultimul test a atins 3233MB/s la citire. Asa cum am promis revin cu un update si pe 4.0 in curand, dar pana atunci va las aceste teste aici.