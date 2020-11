Review Nokia 1.3: un entry-level fără mari pretenții

Acum trei luni, Alex testa Nokia 5.3, care este un smartphone cu Android One și autonomie excelentă. Mie mi-a venit la rând noul entry-level de la Nokia – 1.3. Și a picat perfect, pentru că tocmai ce tatonam piața pentru un prim smartphone pentru bunica soției.

Cuprins

Specificații

Ambalaj și accesorii

Design și construcție

Software și performanță

Ecran și sunet

Camera foto și video

Baterie

Preț, puncte pro și contra

Display ecran de tip IPS LCD, cu dimensiunea de 5,71 inci, (raport ecran/corp de ~78%), rezoluție 720 x 1520 pixeli, densitate de 295 ppi, aspect 18:9 Chipset procesor Qualcomm QM215 Snapdragon 215 (28 nm), CPU quad-core (1.3 GHz Cortex-A53) si GPU Adreno 308 Memorie RAM 1 GB de RAM Camera foto Principală: de 8 MP cu LED flash, HDR. Filmează la [email protected] Secundara: 5 MP, care filmează la [email protected] Stocare 16 GB spațiu de stocare, extensibil până la 400 GB cu card microSD Conectivitate Hybryd-dual SIM 4G (Nano-SIM cu dual stand-by); Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot; Bluetooth 4.2, A2DP, LE, aptX HD; GPS cu sistem A-GPS, GLONASS, BDS; radio FM Sistem de operare Android 10 Go Edition Acumulator 3000 mAh din aliaj Litiu-Polimer, detașabilă Altele senzor de deblocare facială; disponibil în culorile Cyan, Charcoal și Sand; buton dedicat Google Assistant

Ambalaj și accesorii

Nimic nou sub soare aici. Avem parte de același tip de cutie de retail ca și în cazul lui Nokia 4.2. Adică avem în ea telefonul, cablul de încărcare (de ce, Nokia, de ce microUSB 2.0, când standardul e Type-C?), încărcătorul de perete și cărticelele cu garanția și detaliile tehnice. Nu avem parte de agrafa pentru SIM-tray, pentru că… vedeți voi mai încolo de ce. (wink, wink)

În perioada în care am primit telefonul la test a fost marea lansare a iPhone 12, cu celebrul scandal legat de scoaterea încărcătorului și a căștilor din cutia de retail. În prima zi de teste m-a prins bateria aproape descărcată pe drumurile județului. Am tras pe dreapta și am deschis ghiozdanul de lucru unde mi-am pus un survival kit, cu tot felul de chestii de care pot avea nevoie – baterie externă cu lanternă, cabluri de încărcare (am și unul de iPhone, btw), încărcător de perete, tag-uri NFC etc. Astfel am rezolvat problema rapid. Dacă mă întrebați pe mine, nu văd mare bai dacă telefoanele ar veni singure în cutie, fără nimic altceva.

Design și construcție

Designul este unul de rutină. Adică, dacă ne uităm la telefoanele lansate de de Nokia prin 2018 sau 2019, cam tot pe acolo este și 1.3. Spre exemplu, Alex a testat Nokia 1 în vara trecută, și puteți verifica acolo că am dreptate.

Acum, să fim corecți până la capăt: pentru un telefon din gama lui de preț, nici nu aveam alte așteptări. Personal găsesc designul chiar plăcut, deși unul generic. În plus, după ce am pus mâna pe el am rămas plăcut surprins de calitatea materialelor.

În primul rând pare unibody, nu cu capac detașabil! Iar asta este un punct pozitiv. Partea nasoală este că m-am chinuit 15 minute să deschid capacul ca să pot introduce SIM-ul în telefon. Ca orice bărbat adevărat, după sfertul de oră academic am mers să ma plâng soției, care a rezolvat situația!

Telefonul stă bine în mână, poate fi folosit lejer cu ambele sau doar cu una singură, nu alunecă și nici nu adună amprentele pe carcasă. Ecranul are o cameră selfie de tip ”lacrimă” poziționată central și bezel-urile destul de înguste, cu excepția celei de jos, unde avem și logo-ul producătorului. Pe partea dreaptă avem butoanele de volum si de pornire, iar pe partea opusă unul dedicat Google Assistant. Deși nu sunt fanul acestui tip de buton pe telefoanele high-end, mi se pare logic și de bun-simț pe un astfel de terminal, dedicat celor mai puțin obișnuiți cu tehnica. Dacă ar fi telefonul fiului meu, sunt sigur că ar aprecia să poată căuta pe Google poze cu Marte sau Saturn, fără prea mari bătăi de cap.

Pe spate avem parte de camera foto principală de 8 MP, îndeajuns pentru un low-entry și logo-ul Nokia, pe verticală.

Software și performanță

Avem parte de ultima iterație de Android – 10 -, dar e Go Edition. Acesta este un sistem de operare optimizat pentru telefoanele low-entry și care aduce tot felul de aplicații în browser ca să-ți fie mai ușor să-l folosești. Pentru cei ca mine, obișnuiți cu Chromebook, pare familiar.

Avem parte de cel mai slab procesor de la Qualcomm, Snapdragon 215, care poate fi găsit și pe feature phones. Memoria RAM este de 1 GB și asta îmi aduce aminte de Allview P5 Alldro din 2012. Capacitatea de stocare este de 16 GB, dar ai slot de card microSD pentru extinderea ulterioară.

O mică problemă a fost faptul că mi-am făcut un restore de pe OnePlus 6 personal, iar asta l-a pus pe butuci pe Nokia 1.3 cam o oră jumătate. Dincolo de asta, mi-am instalat tot felul de aplicații care erau mari consumatoare de resurse pe care acest telefon, cu 1 GB de RAM, nu le avea. Unele nici nu se puteau instala, din punct de vedere tehnic, așa că am ajuns la niște soluții de compromis – suita de aplicații Google Go (Chrome, Maps sau Photos) sau Facebook Lite. Nu e baș comod, dacă vii de pe un high-end, fie el și de doi ani, dar te poți adapta. Mai ales dacă elti un utilizator mediu sau începător sau dacă ești reviewer! 🙂

Nu am să insist asupra lag-ului, normal de altfel, doar vă povestesc partea cea mai nefericită pentru mine: erau dăți când deblocarea ecranului se făcea cu atâta întârziere încât puteam să mai răspund la un mail de la serviciu (partea asta de text este dedicată șefilor mei, ca să vadă că mai și lucrez, între două review-uri). La fel, când mă suna cineva, era mai simplu să nu mă chinui să le răspund, ci să îi sun după. Asta pentru că efectiv nu puteam face asta. Cel mai rău era când mă sunau curierii, că ei au telefonul ocupat mai tot timpul. Așa am ratat două livrări…

Are însă și un punct pozitiv – dacă îmi mai permiteți să utilizez acest cuvânt. Și anume, în meniul camerei, pe baga Google Lens, avem opțiunea de a traduce texte din diverse limbi. Cum avem parte de tot felul de etichete prin comerț, pe produse pe care și părinții mei le cumpără, mi-ar fi foarte OK să știu că pot traduce singuri ce scrie pe cutia de lazură luată pentru scândurile de la gard. Chiar dacă e vorba de limba rusă…

Nokia 1.3 are deblocare facială, nu și cu amprentă. Personal, nu am reușit decât o dată să folosesc această opțiune. Până la acel moment, am crezut că este trecută eronat în dotări.

Ecran și sunet

La 5,7 inci, displayul este unul generos. Avem parte de un HD+ cu aspect de 19/9, cu o rezoluție de 720/1520 ppx. Nu este cel mai nou sau mai calitativ panel, mai arată imaginile pixelate, dar ăși face treaba îndeajuns de bine, dacă nu ești mare consumator de media. În lumină puternică, nu prea este lizibil, dar în restul condițiilor da. Cum vremea însorită oricum este pe picior de plecare, aș putea spune că este un telefon reușit pentru iarnă.

Partea de sonorizare este și ea în linia generală a telefonului, deci nu vă așteptați la minuni, chiar dacă folosiți căști profesionale.

Camera foto și video

Dacă nu aveți pretenții de la el, Nokia 1.3 face poze din care… poți distinge personajele, însă nimic mai mult. Este chiar normal, ținând cont că avem parte de o cameră principală de 8 megapixeli, iar cea frontală are 5 megapixeli.

Tocmai de aceea nici nu am mai insistat la acest capitol cu prea mult sampling. Cine cumpără telefonul, nu o face pentru a filma videoclipuri cu el!

Baterie

Bateria de 3000 mAh este detașabilă, după cum am spus. Bine, detașabilă, doar dacă treci de partea cu scoaterea capacului de plastic. 🙂 În primele zile nu am reușit să duc cu o singură încărcare 10 ore, dar apoi am realizat că nu am nevoie de toate aplicațiile restaurate. Abia apoi am trecut o zi de utilizare cu el. All in all, dacă luăm în calcul strict publicul țintă și obiceiurile de utilizare ale acestuia, cred că autonomia depășește o zi.

Preț, puncte pro și contra

Pe eMag este disponibil la 399,99 RON, preț imbatabil, zic eu. Este un telefon pentru un utilizator limitat sau începător, genul de care nu vom mai auzi că primește update-uri de soft, pe viitor.

PRO

ultima versiune de Android – 10 Go Edition

ușor de folosit cu o singură mână

nu adună amprente

are un grip bun

buton dedicat de Google Assistant

design clasic

opțiune de traducere prin Google Lens

conectivitate 4G

potrivit pentru target grupul căruia îi este adresat

pret OK

CONTRA

are lag. Mult lag

1 GB de RAM

autonomia mică

dedicat exclusiv unui singur grup țintă