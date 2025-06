ADATA SE880 – SSD extern cu interfata USB 3.2 Gen2 x2

Nu va ascund faptul ca atunci cand am vazut specificatiile acestui SSD m-am gandit imediat cu cine concureaza. In caz ca nu ati ghiciti este vorba de XS2000 de la Kingston, ca el mai are interfata asta. Indiferent ce ati alege sunt doua solutii performante, accesibile si compacte.

ADATA SE880 este un SSD extern disponibil in capacitati de:

Noi avem varianta de 1TB si am rulat cateva teste ca sa vedeti si voi cat este de capabil. Dar inainte sa-l cumparati vreau sa va povestesc putin interfata pentru ca este foarte important sa stiti acest aspect.

Denumirea poate fi usor confuza, si este, dar pe scurt este una dintre cele mai rapide alte standardului USB 3.2. Poate atinge viteze maxime de 20Gbps, are o latima de banda dubla fata de USB 3.2 Gen2, iar termenul x2 de la final ne spune ca exista doua linii de transmisie simultana, adica doua canale de 10Gbps fiecare, in paralel.

Necesita doar interfata USB Type C si desi este compatibila cu orice cablu si port USB C, daca portul respectiv de nu este USB 3.2 Gen2 x2, iar cablul USB nu sustine 20Gbps atunci SSD-ul in cauza nu va atinge vitezele maxime.

SSD-ul ADATA SE880 este o varianta foarte buna pentru stocare rapida. Este compact, pretul mi se pare accesibil pentru anumite capacitati. Este compatibil inclusiv cu PS5, deci puteti sa-l folositi la consola daca nu vreti un SSD intern.

Nu are niste specificatii aparte, nu am ce sa va spun interesant la acest capitol. Cantareste 31 de grame, vine la pachet cu cablu si este compatibil cu orice sistem de operare.

Testele de viteza le gasiti mai jos: