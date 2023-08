AIWA a revenit pe piata din Romania cu televizoare QLED 4K, trotinete electrice, sisteme audio si multe altele

AIWA, brandul japonez care a facut furori in Romania in anii 90 si inceputul anilor 2000 (cine avea combina AIWA era smecher tare de tot), a revenit in Romania prin MGT Educational. Au avut si un eveniment de lansare unde am vazut noile produse.

N-are sens sa va descriu cine este AIWA. Daca aveti cel putin 30 de ani ati auzit de ei 100%, iar daca va recomand sa cautati pe Google. Revenind, acestia s-au intors in Romania prin MGT Educational, distribuitorul. Au o gama larga de produse precum cele mentionate in titlu dar si sisteme de aer conditionat, purificatoare de aer, radio, boxe portabile, casti true wireless….cam de toate.

Ce am vazut la eveniment? Au expus trei televizoare de 50, 55 si 65 inch, identice din punct de vedere al specificatiilor. QLED toate, 4K, Android 11 cu Chromecast integrat, Dolby Vision, Dolby Audio, HDR10 cu HLG etc. Pachet complet de televizor smart foarte ok si cu preturi chiar decente. Fata de un Samsung la aceeasi bani este mult mai bun. Ca idee, in ordinea diagonalei: 2000, 2500 si 3000 lei fara TVA, pret recomandat din cate am auzit.

Au venit si cu o trotineta electrica care prinde 25km/h in Sport si 18km/h in ECO. E o trotineta simpla cum ati mai vazut, cu roti pline, cauciuc in zonele de contact, pliabila si cu aplicatie pe telefon.

TS-990CD este o boxa tip tower cu CD-ROM, Bluetooth 5.0, USB, slot SD si 2.1 canale. Este eleganta, se integreaza in locuri moderne si se aude bine. Mai era una mai mare prezentata care avea si baterie, dar nu mi se parea ca se aude wow. Era misto ca venea cu microfoane si puteati sa faci dedicatii.

APX-680BT este un pick-up modern cu design clasic, pret atractiv, doua viteze, auto stop, Bluetooth, Anti Skating Tone Arm si se poate conecta la PC sau MAC.

Gasiti mai multe detalii AICI. Produsele vor fi listate la magazinele din Romania, cele mega cunoscute, in cel mai scurt timp.