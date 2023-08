Cum sa ai internet cu tine oriunde in lume – Acer Connect Enduro M3

Sunt situatii cand mergi undeva la munte si acolo nu exista deloc internet. Ma refer ca proprietarul nu s-a gandit sa traga un cablu de net sau poate ca nici nu exista si el ar vrea. Pentru astfel de situatii am testat Acer Connect Enduro M3, un router care iti ofera internet Wi-Fi de pe o cartela de telefon cu 5G.

Ideea este cat se poate de simpla. Acest gadget permite instalarea unui SIM, chiar si cu 5G pentru ca asa se promoveaza, si iti face hotspot. Stie sa lucreze pe doua benzi si uite asa ai internet de mare viteza la orice pensiune.

Dispozitivul in sine este ca o baterie externa cu ecran. Este realizat din materiale de calitate, fiind solid si pare rezistent la socuri. Are un ecran mic pe care poti vedea diferite informatii si dupa cum arata seamana cu o versiune mai veche de Android.

Stie Wi-Fi 6 2×2 MIMO, suporta pana la 16 dispozitive conectate si are standardul militar de protectie MIL-STD-810H si IP54. Baterie integrata de 6500mAh ar trebui sa ofere cateva ore bune de utilizare intensa si chiar zile de utilizare daca nu faceti mare lucru cu internetul.

Vitezele pe care le obtineti depind de operatorul vostru. Este irelevant sa va spun ce viteze am prins eu pe Orange cu semnal full pentru ca voi poate aveti Digi sau Vodafone si semnalul este prost.

Ca idee, eu am prins 700Mbps download si tot atat upload undeva in Bucuresti, prin centru. Desigur, daca ma duc in alta zona o sa am alte viteze si tot asa, deci irelevant testul de viteza pentru ca acest router/modem cum vreti sa-i spuneti suporta viteze 5G.

Eu il vad super util in expeditii, zone de munte unde nu exista trasa fibra optica si vrei sa te joci cu prietenii sau vrei sa ai internet de buna calitate cand lucrezi. Iti trebuie doar o cartela si te poti baza pe acest device.

Costa 1800 lei la eMAG.