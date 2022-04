Am ales memoriile XPG Lancer DDR5 pentru noul setup

In urma cu cateva saptamani am decis sa renunt la platforma AMD si sa fac pasul catre Intel si platforma DDR5. O sa va povestesc si despre procesor si placa de baza, dar acum va spun 2 vorbe despre memoria RAM DDR5.

Am vrut sa fac trecerea pe Intel pentru ca sunt singurii care ofera DDR5 in acest moment, iar noile procesoare sunt chiar interesante si folosesc o tehnologie hibrid despre care eram foarte curios.

Singurii producatori de module RAM DDR5 disponibili la noi pe piata sunt XPG si Kingston, ambii extraordinari si mereu in top cand vine vorba de solutii de stocare.

Spre norocul meu am gasit am gasit pe stoc memoriile de la XPG si cu iluminare RGB la un pret mai bun decat Kingston. Plus ca si pe AMD am avut tot memorii XPG care au functionat perfect si nu am vazut nici un motiv ca sa renunt la acest producator. Plus ca arata si bine de tot.

Memoriile alese sunt XPG Lancer RGB in format 2x16GB pentru un total de 32GB la 6000MHz. La PC Garage a disparut acum acest kit dual channel dar gasiti separat fiecare modul si costa 929 lei bucata.

Stiu ca pot parea scumpe, dar astea sunt preturile si sunt convins ca la anul vor fi mai ieftine. Dar orice tehnologie este noua la inceput. Plus ca sunt si cele mai scumpe pentru ca sunt la 6000MHz.

Saltul pentru mine a fost destul de mare, de la 3200MHz DDR4 la 6000MHz DDR5 este considerabil din punct de vedere tehnic.

Fata de niste memorii DDR4, acestea nu au nevoie de o racire la fel de generoasa, insa XPG a consider ca este cazul sa puna un radiator serios, gros, ca sa raceasca memoriiel SK Hynix de la interior.

Noile memorii DDR5 vin cu schimbari majore fata de DDR4 si nu doar la capitolul viteza. In primul rand pot functiona la un voltaj mult mai mic 1.1V pentru niste memorii cu frecventa de baza de 4800MHz si 1.25V in cazul unei frecvente de 6000MHz.

BIOS-ul le-a vazut fara probleme si cu XMP activat nu am avut nimic de facut in plus. O alta diferenta este modulul PMIC integrat acum pe memorii si care controleaza curentul electric folosit.

De asemenea, densitatea de cipuri per modul a crescut, deci nu cred ca o sa mai gasim module DDR5 cu capacitati mici ci doar unele mari pentru ca acum se pot integra mai multe cipuri.

Daca latenta va sperie, in general mare la orice modul DDR5 ( de exemplu CL40 sau CL 38) nu trebuie sa va impacientati. Frecventa mult mai mare si optimizarile pe care Intel le-a facut, vor oferi un boost de performanta de 50% in aplicatiile care folosesc intens memoria RAM si viteza acesteia.

Intr-un test simplu de AIDA64 au obtinut un scor de 90.799MB/s la citire, 84.000MB/s la scriere si 85.000MB/s la scriere si 68ms latenta.

Eu sunt multumit de XPG si de ceea ce ofera si recomand memoriile lor oricand la orice ora. Gasiti mai multe modele si preturi la PC Garage.