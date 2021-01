Alianta GeForce NOW se extinde in Australia, Turcia si Arabia Saudita

Se extinde GeForce NOW. Acum si in tarile mentionate in titlu. In plus, operatori de telefonie mobila precum Pentanet, Turkcell sau Zain KSA se alatura aliantei.

GeForce NOW livreaza o experienta de gaming fara latenta pentru gamerii care nu beneficiaza de un hardware puternic, dar vor totusi sa se joace cele mai noi titluri. Sunt peste 3 miliarde de consumatori de jocuri video in lume, iar aceasta platforma le ofera sansa ca o parte din acestia sa experimenteze gaming-ul „altfel”.

GeForce NOW este cea mai populară platformă de cloud gaming din lume pentru gamerii pe PC, oferind sute de jocuri din centrele de date NVIDIA în America de Nord și Europa. Serviciul aduce ray tracing în timp real în cele mai populare jocuri pentru PC-uri mai slabe, Mac, Chromebook, Android și iOS.

Cei mai noi membri ai alianței GeForce NOW se alătură unui grup de experți în telecomunicații, printre care Softbank, KDDI, LG Uplus, Taiwan Mobile și GFN.RU. Fondat de un grup de gameri pasionați, Pentanet a construit Perth, cea mai mare rețea de internet wireless fix din Australia care livrează servicii de internet în bandă largă în zona metropolitană din Perth, dar și fibră în vestul Australiei.

Aducerea gaming-ului în cloud în Turcia în colaborare cu cea mai nouă platformă de gaming, Turkcell a anunțat recent GeForce NOW powered by GAMEPLUS. Gamerii pot vizita pagina GAME+ pentru pre-înregistrare.

Zain KSA, cel mai mare operator telecom 5G din Arabia Saudită se apropie de o lansare formală a serviciului GeForce NOW. Lansarea va aduce GeForce NOW în țară pentru prima dată.