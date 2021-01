Trust Voxx si Verro – mousi ergonomici foarte buni pentru munca de acasa

Munca de acasa pentru cei care au job-uri de birou a venit cu provocari mari. Si o parte din echipa ArenaIT lucreaza de acasa si stim exact cum este. De aceea venim cu doua recomandari care s-ar putea sa va faca buna de birou mai placuta.

Sunt doi mousi foarte buni de la Trust, Voxx si Verro, iar daca lucrati multe ore pe zi la birou si stati cu mouse-ul in mana in permanenta atunci s-ar putea ca cei doi soareci sa va transforme experienta obositoare in una mult mai placuta.

Sunt mousi ergonomici/verticali care va ofera o prindere naturala si mult mai confortabila. Da, este greu la inceput sa te obisnuiesti cu forma lor, dar dupa cateva zile o sa realizezi ca este mult mai bine asa.

Voxx

Mi se pare un mouse atat de bun incat mi-as dori sa vad si o versiune pentru gameri. Constructia sa este una buna, de top, iar materialele folosite sunt chiar mai bune decat la multe modele de 2-3 ori mai scumpe.

Plasticul este de calitate, gasim si plastic lucios in constructia sa, dar cel mai important mi se pare zona cauciucata de pe butoane. Este un feature pe care as vrea sa-l vad implementat mai des in special in zona de gaming. Mana iti transpira iar degetele iti vor putea aluneca de pe butoane. Zona cauciucata nu permite acest lucru.

Voxx poate fi conectat atat prin Bluetooth cat si prin Wireless la un laptop sau desktop, dar se poate utiliza si pe cablu fara probleme. Tot prin cablu se incarca, iar autonomia este foarte mare. Eu l-am incarcat o data pe saptamana.

Are si un ecran simplu unde vezi informatiile despre el: baterie, DPI, modul de conectare etc. Este interesant si nu am mai vazut asa ceva pana acum.

Butoanele sunt programabile si dupa cum se vede si in fotografii, sunt disponibile 4 butoane principale. De ce? In cazul in care ai degetele prea mici sa poti folosi butoanele mai din spate. Iar daca ai degetele mai lungi sa poti folosi confortabil butoanele mai din fata.

Costa 149 lei.

Verro

Este varianta mai accesibila dar la fel de buna. Nu mai are ecran si nici atat de multe butoane. Este mai simplu, mai elegant si consider ca acesta se va vinde mai bine. Costa doar 75 de lei. Plasticul folosit este unul placut la atingere, finut si cu textura mata.

Sta placut in mana utilizatorului, este wireless si la acest model se poate schimba bateria. Nu trebuie incarcat deoarece foloseste o baterie normala AA, deci puteti sa cumparati un acumulator daca nu doriti sa schimbati o baterie la 2-3 saptamani.