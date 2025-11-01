Allview lansează Black November 2025 cu cadouri și reduceri de până la 50%

Allview anunță lansarea campaniei „Black November” care transformă întreaga lună noiembrie într-o sărbătoare a tehnologiei la super prețuri, în perioada 1-28 noiembrie 2025.

Campania se desfășoară exclusiv online pe site-ul dedicat www.allview.ro/bf2025 și aduce reduceri de până la 50% la întregul portofoliu de produse, inclusiv noile game de electrocasnice lansate în acest an.​

Vedeta campaniei o constituie oferta specială prin care orice client care achiziționează un Smart TV Allview cu rezoluție 4K sau un aparat de aer condiționat Allview Sensy primește CADOU smartphone-ul Allview Soul X20, un dispozitiv elegant și performant echipat cu Triple Camera, display de 6.78″ FHD+ la 120 Hz, NFC, 8 GB RAM și 128 GB memorie Flash. Această promoție se alătură ofertelor de tipul „1+1 gratuit” și reducerilor substantial pentru toată luna noiembrie, toate disponibile în limita stocului existent.​

Smart TV-urile Allview cu rezoluție 4K și sistem de operare VIDAA oferă o experiență vizuală captivantă prin tehnologii precum Dolby Audio, display D-LED, HDR și acces la numeroase aplicații de streaming – Netflix, Max, Prime Video, YouTube, Disney Plus, VOYO și Rakuten TV. Aparatele de aer condiționat Allview Sensy integrează tehnologii avansate pentru un aer mai curat și consum redus de energie, incluzând lumină UV, filtru Health, funcție de ionizare, încălzire și dezumidificare, mod ECO și Wi-Fi Smart Control pentru confort complet și control inteligent de la distanță.​

Gama Allview Sensy include și mașini de spălat rufe cu AI integrat care adaptează automat setările pentru o experiență de spălare personalizată, având design SLIM, Smart One Touch AI, AI Anti Vibrație, sterilizare cu abur și funcții dedicate îngrijirii țesăturilor și protecției familiei. În cadrul campaniei, utilizatorii vor avea acces și la o gamă variată de smartphone-uri, tablete, notebook-uri și alte gadgeturi inteligente, toate disponibile cu reduceri atractive.​

Un bonus suplimentar îl constituie campania „Allview te trimite la munte” – toți cei care efectuează achiziții până la 15 noiembrie 2025 se pot înscrie în tragerea la sorți pentru un sejur de două persoane în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie, cu cazare și mic dejun inclus. Pentru ediția din acest an, Allview a pregătit peste 10.000 de produse în propria campanie, cu o valoare totală de aproximativ 20 milioane de euro pentru campaniile individuale și cele desfășurate cu partenerii.​

Visual Fan SA, cu experiența de peste două decenii în dezvoltarea de dispozitive inteligente mobile și sisteme Smart Home, continuă să fie un lider vizionar în tehnologie prin strategia „Green by Allview” lansată în 2022, care vizează un viitor sustenabil prin diviziile ERA Health, Allview Energy și Allview Auto.