Amazon a lansat Trainium – chip special pentru machine learning

Trainium este cel mai nou chip realizat de Amazon dedicat exclusiv pentru machine learning. Acesta va fi disponibil din 2021.

Trainium este un rival pentru TPU (tensor processing units) al celor de la Google, folosind deja in platforma Google Cloud Platform. Insa nu se stie daca Trainium este mai puternic deoarece Amazon a tinut sa mentioneze ca acest procesor este axat pe economie si pe costuri mici in exploatarea machine learning in cloud.

Noul procesor va fi disponibil din 2021 in SageMaker, platforma machine learning creata de Amazon. Acesta va fi compatibil cu TensorFlow, PyTorch si MxNet.