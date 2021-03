XPG anunta ultrabook-ul de gaming Xenia Xe

XPG a anuntat astazi ultrabook-ul Xenia, un model de gaming realizat in colaborare cu Intel ce dispune de certificare EVO. Produsul este premium fiind realizat din materiale de buna calitate.

Ultrabook-ul masoara 14.9mm, cantareste 1.65kg, este realizat din aluminiu anodizat CNC si la interior regasim o platforma puternica de la Intel.

Procesul este Intel i5-1135G7 sau i7-1165G7, grafica Iris Xe, display IPS Full HD 15.6 inch, SSD XPG PCIe Gen4 M.2 super rapid.

„Suntem foarte incantati sa anuntam XPG XENIA Xe in comunitatea noastra de gaming deoarece ne pastram angajamentul de a oferi produse premium si de inalta calitate. XPG XENIA Xe este un exemplu important pentru publicul nostru de a avea acces la cea mai buna tehnologie oferita de Intel”, a declarat Alex Yin, Chief Gaming Officer si General Manager la XPG. „Acest sistem este conceput pentru utilizatorii care isi doresc un dispozitiv versatil, potrivit pentru orice stil de viata, cu o constructie solida si care poate atrage atentia prin designul sau elegant si simplu, oferind in acelasi timp suficienta putere pentru orice tip de utilizare zilnica, inclusiv jocuri in miscare sau creare de continut.”