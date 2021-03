Mercusys MR70X router Wi-Fi 6 review: viteză mare la preț mic

Iată că Mercusys se ține de treabă și lansează un vârf de gamă în categoria routere, și anume MR70X care știe Gigabit și WiFi 6 la un preț mai mult decât accesibil. Eu l-am testat și mai jos puteți citi impresiile mele despre acesta.

Dacă ultimul router de la Mercusys l-am testat la casă, la țară, acum, cumva din păcate, a trebuit să fac testul la apartament, adică n-am putut testa prea mult raza de acoperire. Însă există și o parte bună, faptul că l-am testat pe o conexiune Gigabit la internet, față de 500 Mbps cât avem la casă.

Pentru Wi-Fi 6 treaba asta a venit la fix, și veți vedea în rezultatele testelor de ce.

Design și ambalaj

Mare lucru nu e de spus la acest capitol. Design-ul e unul destul de simplu și atrăgător. Routerul nu e mare, dar nici mic, și are patru antene destul de măricele. Partea lucioasă e pasibilă de amprente și scame, însă chiar și așa, nu arată rău deloc.

În ambalaj găsim cele obișnuite: routerul, un alimentator și un cablu UTP. Iar pe ambalaj vedem destul de multe informații despre performanțele routerului din interior.

Configurare și specificații

Cumva voi trece repede peste acest pas pentru că vă spun sincer: o configurare minimală se face extrem de simplu. Eu am făcut-o direct de pe telefon.

Interfață e una prietenoasă, la fel ca și la celalte modele Mercusys, iar setările se fac simplu. Routerul poate funcționa și în mod AP, pentru extinderea unei rețele wireless existente.

Am apreciat șî faptul că poți combina cele două SSID-uri (2.4 și 5 GHz) sub același nume.

Mi-ar fi plăcut ca routerul să aibă 5 porturi în spate (1 WAN și 4 LAN), însă văd că majoritatea au acum doar patru porturi.

Mai sus aveți o listă cu cele mai importante atuu-uri ale acestui router, însă pentru mai multe specificații puteți consulta pagina oficială a producătorului, unde găsiți informații în limba română.

Dar haideți să trecem la teste!

Teste de viteză

Am făcut două teste, seminificative pentru acest modul: unul pe cablu, care poate fi folosit și ca etalon, și două pe Wi-Fi, folosind iPhone 12-le din dotare. Haideți să vedem ce a ieșit.

Test Wi-Fi 6 in aceeasi camera Test Wi-Fi 6 dupa un perete

De testul pe cablu nu pot să spun că am fost impresionat, pentru că e o viteză pe care te aștepți să o poți atinge pe orice router Gigabit. Însă pot să vă spun că am fost „wow” la testul de viteză pe Wi-Fi în aceași încăpere. 700 Mbps pe un dispozitiv mobil nu am mai atins niciodată.

Din păcate nu am și un laptop cu Wi-Fi 6 pe care să fi testat conexiunea wireless, pentru că mă aștept să se poată atinge viteze chiar și ușor mai mari. În orice caz, chiar și testul după un perete (din altă cameră) a scos viteze foarte bune atât la download cât și la upload și, acum, pot spune că sunt convins că poți face cam orice pe wireless fără a mai simți nevoia unei conexiuni pe cablu.

Concluzie

Cum probabil ați dedus din titlu, cam asta e și concluzia mea: Mercusys MR70X e un router foarte bun care oferă viteze la internet extraordinare pentru un preț foarte mic. De exemplu, în momentul scrierii acestui review, routerul costă doar 250 lei. Îl recomand sincer și pentru extinderea rețelei actuale: decât un sistem mesh cu 2-3 unități mai bine 2-3 routere de acest tip.