AMD a anuntat data oficiala de lansare a noilor placi video si procesoare

AMD a anuntat oficial data de lansare pentru noile placi video si noile procesoare. In luna octombrie vom vedea noutatile de la AMD, iar daca ar fi sa credem internetul, placile video de anul acesta ar trebui sa fie mult mai bune.

Astfel, pe 8 octombrie sunt asteptate noile procesoare Zen 3, adica Ryzen 4000. Aceste noi procesoare vor avea un design interior similar cu actualele Ryzen-uri XT. Nu stim foarte multe detalii, insa ne asteptam ca noile Ryzen 4000 sa ofere si mai multe nuclee si o latenta mai mica intre CCD-uri.

Cat despre placile video RX 6000, acestea vor veni pe 28 octombrie si vor aduce tehnologia RDNA 2. Chiar nu stim mare lucru despre el deci…asteptam.

In schimb, despre procesoare mai stim ca anul acesta vom primi 10 nuclee si 20 de fire de executie in segmentul mainstream. Plus ca performanta in single core va fi mult mai mare rivalizand chiar cu i9-10900K, dar la un pret mult mai mic.

De asemenea, pasionatii de overclock nu au fost uitati. Noile procesoare Ryzen 4000 vor beneficia de un OC usos si rapid prin intermediul unui soft nou integrat in BIOS, care va permite modificarea frecventei fiecarui nucleu individual.