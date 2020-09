Huawei a anuntat oficial HarmonyOS pentru telefoane

Nu am mai auzit nimic despre HarmonyOS, insa Huawei a venit cu anuntul oficial ieri. Noul lor sistem de operare este acum in varianta 2.0 Beta pentru dezvoltatori, iar anul viitor va fi disponibil in mod oficial si pe telefoane.

Incepand de ieri, 10 septembrie, HarmonyOS este disponibil pentru dezvoltatori alaturi de OpenHarmony, un proiect open source similar cu Android Open Source Project. Pentru inceput este disponibil pentru dispozitive mici (ceasuri, IoT, etc) iar din decembrie 2020 va fi disponibil si pentru telefoane.

OpenHarmony are moment niste limitari de memorie, adica dispozitivele vor intrega maxim 128MB RAM. Limitarea va fi scoasa partial in aprilie 2021 cand dispozitivele vor putea avea maxim 4GB RAM, iar din octombrie limitarea nu va mai exista deloc.

Nu stim daca acest HarmonyOS va fi un inlocuitor pentru Android, dar este clar ca chinezii se misca repede si vor sa devina independenti.