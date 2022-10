Apple TV 4K 2022 a fost anunțat oficial. Vine cu SoC A15 Bionic și preț de pornire de doar 129 dolari

Noua generație de Apple TV 4K a fost dezvăluită oficial și vine cu numeroase îmbunătățiri. TV box-ul are acum chipset A15 Bionic, un preț de pornire de doar 129 dolari, cu 70 dolari mai mic decât modelul din generația anterioară și două variante de stocare: 64 și 128 GB. În plus, acesta sosește într-o construcție mai compactă, are telecomandă cu încărcare prin USB Type-C și vine cu tvOS 16 preinstalat.

Modelul de bază are, însă, unele neajunsuri: nu dispune de conectivitate Ethernet și nu suportă standardul Thread mesh pentru conectivitate smart home. În rest, ambele variante sunt identice. Au suport HDR10+, Dolby Vision și Dolby Atmos, iar din punct de vedere al performanței sunt cu până la 50% mai puternice decât modelul din generația anterioară.

Apple TV 4K 2022 este deja listat la precomandă în Statele Unite și va fi livrat începând cu data de 4 noiembrie. Pe lângă Apple TV, acesta suportă și toate celelalte platforme de streaming: Netflix, HBO Max, Disney+, Hulu și YouTube. Modelul de top cu 128 GB memorie internă și conectivitate Ethernet costă 149 dolari.

Sursa: Apple Newsroom