Review casti AQIRYS Lyra – super pachet, super pret

AQIRYS a lansat de curand castile Lyra, le-am prezentat aici. Mi-au ajuns intre timp si la review si le folosesc de ceva vreme la birou. Imi plac mult si sunt ideale pentru cei care vor din toate cate un pic.

Castile sunt excelente pentru cei care vor sa guste din toate cate un pic. Si aici ma refer la confort, calitatea sunetului, conectivitate si design.

Pe partea de confort, castile ofera bureti moi peste tot. Banda de sustinere este moale, iar buretii de pe cupe isi fac treaba excelent incat sa nu te deranjeze pe termen lung.

Sunt moi, nu au memorie dar fixeaza bine casca pe ureche. Nu ai senzatia ca iti cad de pe cap. Si totusi, sunt super usoare si asta conteaza enorm. Fie ca le porti pe strada zilnic sau le folosesti la birou, faptul ca sunt usoare iti vor spori confortul in utilizare.

In plus sunt usor de transportat, se pot plia de la jumatate si gata, le bagi in geanta din dotare si le iei cu tine oriunde. Mi-a placut cum sunt ambalate, totul ca la carte, profesional. Nu te astepti la asta de la un brand accesibil.

Pe partea de conectica le ai pe toate. Poti folosi castile pe cablu jack, wireless prin dongle sau pe Bluetooth 5.0. Mi se pare excelent ca le ai pe toate la indemana. Practic le poti folosi pe orice dispozitiv.

Se incarca prin port micro-USB, deci aici s-a facut putina economie, au microfon detasabil care se aude foarte bine, iar butoanele de control sunt dintr-un platic tare. Fiecare buton se simte diferit, se apasa cam greu si produce un sunet. Aici nu mi-a placut, in rest constructia lor este una buna, eleganta as putea spune si cu materiale decente.

Castile au si un inel RGB pe fiecare casca si se vad misto noaptea, dar consuma baterie si nu vrei asta. Autonomia este buna, dar greu de spus cu exactitate. Eu le folosesc la birou cand am conferinte si putin de tot pentru muzica. Pana acum le-am incarcat o data dupa 4 zile de utilizare.

Calitatea sunetului nu este impresionanta la prima vedere. Au volum ridicat, iar izolarea fonica nu este tocmai excelenta. Eu bass suficient si mizeaza pe un sunet flat, fara prea multe inalte. Ai nevoie de un egalizator ca sa te joci putin cu sunetul si sa-l readuci la viata. Eu asta am facut si cand am setat inaltele mai tare s-a schimbat cu totul experienta de utilizare.

Ele costa 355 lei, un pret foarte bun pentru ce ofera. Vi le ofera pe toate intr-un pachet corect, iar sunetul este bun. Le recomand.

Sunt la oferta acum la PC Garage la 286 lei!