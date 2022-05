Apple este interesata de tehnologia E-Ink pentru telefoanele pliabile

Cand vine vorba de Apple, orice ne poate surprinde. Celebrul analist Ming Chi Kuo spune ca Apple lucreaza la un telefon pliabil, dar va fi complet diferit.

Taiwan E Ink Corporation este cel mai mare producator de ecrane E-Ink, ei fiind si furnizorii pentru Amazon Kindle. Tot ei produc si un ecran e-ink multicolor, despre care se zvoneste ca Apple il vrea.

La prima vedere nu pare nimic wow, ba din contra. Un astfel de ecran are un refresh rate foarte mic, nu are aceleasi culori sau luminozitate, in schimb consuma putin si este ieftin.

Sunt zvonuri ca Apple ar dezvolta tehnologia respectiva si ar folosi un astfel de ecran pentru un viitor telefon pliabil. Daca este asa inseamna ca Apple are planuri mari si ca vom vedea niste schimbari importante.