Apple a lansat procesorul M1 Ultra – de fapt sunt doua procesoare M1 Max lipite

Apple a lansat ieri seara o suita interesanta de produse. Poate cel mai important produs este M1 Ultra, un procesor care spulbera absolut tot.

M1 Ultra nu este o noutate. Este o combinatie de doua procesoare lipite printr-o conexiune despre care Apple nu ne-a spus nimic pana acum.

M1 Max are o baza denumita UltraFusion ce permite conectarea unui alt procesor in continuarea sa. Astfel, se pot uni la nesfarsit multe procesoare M1 ca sa ai mai multa putere de procesare.

M1 Ultra sunt doua procesoare M1 Max unite intre ele care oferta o latime de banda de 2.5TB/s!

Primim in total 20 de nuclee, 64 de nuclee pentru GPU, 32 de core-uri Neural Engine si la acelasi consum de energie ofera o performanta cu 90% mai mare decat un i9-12900K la 100W. In-cre-di-bil!

Memoria atinge o incredibila viteza de 800MB/s, iar configuratia include 128GB de memorie unificata. Acest procesor este capabil sa redea imagine pe 5 monitoare simultan, iar 4 dintre ele pot fi 6K Pro Display XDR si unul 4K.

El va rula ca un singur procesor, deci nu va fi vazut ca un dublu procesor. Evidident ca are si o utilitate, el fiind instalat in nou lansatul Mac Studio. Despre acesta in articolul urmator.