iPhone SE3 a fost lansat oficial – telefonul asta nu trebuia sa existe niciodata

iPhone SE3 a fost lansat astazi. Este fix acelasi SE2 de acum 2 ani, dar cu procesorul A15 de pe iPhone 13 si 5G. Atat! Nimic in plus. Si va avea un pret de plecare MINIM in Romania de 2500 lei. Intr-un fel este cel mai ieftin iPhone cu 5G. Corect. Insa pretul, design-ul, specificatiile nu se pupa in anul 2022.

Daca pe SE2 il mai intelegi, fiind un telefon foarte ok si vandut ca painea calda, SE3 este un mare fail din multe motive.

In primul rand ca nu este ieftin. Daca Apple il scoatea la 299 dolari era hit pentru tarile sarace. Vezi India, Mexic, Brazilia si alte tari de prin Asia unde bate vantul in buzunare, dar tinerii vor telefoane ieftine si bune. Si sa fim seriosi, toti vor un iPhone chiar si cand le plange burta de foame.

Doar ca SE3 este mai scump decat SE2 desi este acelasi telefon. Fix acelasi. Si nu doar ca este un SE2 cu procesor mai nou, este un iPhone 8, un iPhone 7 ba chiar un iPhone 6 dar cu hardware mai bun.

SE3 trebuia sa fie un iPhone 11 cu hardware modern, iar atunci pretul de 420 de dolari justificat. Dar asa, acest telefon nu merita nici macar aminit. Simplul fapt ca ofera 5G nu va da pe nimeni pe spate in 2022 cand gasesti telefoane net superioare din multe puncte de vedere.

realme GT 2 lansat ieri este in acest moment o oferta mai buna la aceeasi bani. Si vai cat de bun este telefonul ala ca pana si eu, fan Apple, l-as cumpara pentru mine.

Atat cu noul iPhone. Putea foarte bine sa nu existe si garantez ca nu plangea nimeni.