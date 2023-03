AQIRYS Adara – o tastatura spectaculoasa dezvoltata în Romania

Brandul AQIRYS se mandreste ca este unul romanesc si ca proiectarea produselor se face la noi. Noua tastatua ADARA este una speciala, de foarte buna calitate si cu switch-uri extrem de interesante. Pe mine m-a lasat cu gura cascata si o folosesc in ciuda faptului ca este cu cablu.

Am trecut complet pe periferice wireless, insa ADARA este exceptia de la regula. O folosesc chiar daca nu este wireless si cablul ma incurca putin. Dar nu pot ignora performantele acestei tastaturi. Este pur si simplu o tastatura bine facuta, solida si cu feedback excelent, cum nici unii producatori de renume nu ofera in acest moment pe piata.

Care-i treaba cu tastatura? De ce este atat de misto?

Adara a fost proiectata incat sa fie silentioasa, robusta si performanta si sa ofere o experienta premium. Si chiar asta face. Experienta premium este oferita inca de la cutie, cand vezi cat de frumos vine impachetata si ce atentie a fost la detalii. Dar o sa vezi experienta premium si cand pui mana pe ea, pentru ca materialele folosite sunt unele de top.

Adara este contruita dintr-un plastic foarte calitativ, premium, cum nici producatorii de top nu mai ofera. Nu este facuta din materiale reciclate si nici cu scopul de a fi prietenoasa cu natura. Spun asta pentru ca am observat ca trendul marilor companii este sa ofere produse realizate din plastic reciclat sau care pot fi usor de reciclat, acest lucru insemand ca nu mai au aceeasi calitate si simti inca de la primul contact ca tastatura ta noua de 999 lei se simte ca una de 100 lei din cauza materialelor recilate folosite.

Nu este cazul aici. Tastele sunt unele placute la atingere, nu devin alunecoase cand iti transpira degetele, ofera o aderenta foarte buna in permanenta si nimic nu scartaie, nimic nu se indoaie si taxele stau fixe pe pozitie.

Switch-urile folosite sunt HaiMu cu 5 pini, lubrifiate din fabrica si cu 100 de milioane de apasari garantie. Versiunea personalizata Pink de pe Adara ofera o apasare liniara si silentioasa, cu punctul de activare la 2mm si forta necesara de 45gF.

Fiind switch-uri cu lubrifiere din fabrica, acestea se simt diferit. Simti ca apesi pe niste norisori pufosi. Sunetul este placut si deloc deranjant, iar feedback-ul oferit este greu de descris daca nu ati incercat pana acum astfel de switch-uri. Inca de la prima apasare a fost dragoste la prima vedere.

Pe langa switch-urile lubrifiate, Adara foloseste si stabilizatoare lubrifiate si montate pe placa contactelor pentru a elimina zgomotul si pentru a reduce din efectele de tip spring ping si pentru uniformizarea apasarii pe tastele mari, cum ar fi Space, Shift, Enter.

Mai mult decat atat, Adara foloseste un design nou denumit Gasket Mount pentru tastaturi si o arhitectura interna elaborata, cum ar fi:

folie anti-vibratoare din silicon pentru pCB

spuma EVA pentru atenuarea zgomotului

montaj decuplat al placii contactelor mecanice utilizand garnituri din silicon

Tastele au fost realizate prin tehnologie double shot PBT, deci scrisul de pe ele nu se va sterge niciodata, sunt mai rezistente si au o tactilitate imbunatatita.

Un alt lucru de luat in calcul este formatul compact cu doar 95 de taste. Formatul TKL folosit de aceasta tastatura este un pic diferit. De obicei tastaturile TKL vin fara NumPad, insa Adara are unul integrat, ceea ce o face sa fie un pic ciudata la layout. Va explic imediat.

Desi ea ocupa mai putin spatiu si ai acces si la NumPad, unele taste au fost mutate de la locul lor sau integreaza functii duble pentru care ai nevoie de o tasta Fn ca sa le folosesti. De exemplu, butonul Delete nu este sus asa cum te astepti ci undeva in partea de jos a NumPad-ului, iar pentru cei care vor sa faca Print Screen, butonul trebuie actionat impreuna cu tasta Fn. Sunt doua minusuri importante.

Tasta Space este marita si degetul mare ajunge mai bine pe ea, fiind si usoara la apasare. Chiar are o pozitie buna si este interesanta la apasare. O sa va placa.

Cat despre personalizare, aceasta vine cu iluminare RGB pe mai multe zone, dar nu ai nevoie de un soft. Totul se face din taste. Este simplu, sunt efecte misto, iar iluminarea este una exceptionala.

Iar cei care vor si mai multa personaliare, AQIRYS a pus in pachet 20 de contacte personalizate HaiMu Ocean Blue, lubrifiate din fabrica, pentru a le folosi pe orice set de taste doresti. De asemenea, au inclus in pachet si o tasta Space mai subtire si un sistem de curatate dragut ca sa-ti ingrijesti tastatura. In plus, tastatura iti permite sa o personalizezi cu switch-uri meanice cu 3 sau 5 pini, avand un design hot-swappable.

Tastatura poate fi reglata pe trei trepte de inaltime, se conecteaza prin cablu USB C detasabil (USB C in tastatura si USB A in PC) cu o forma spiralata care iti permite sa tragi de cablu fara sa-l deteriorezi.

Tastatura costa 574 lei la PC Garage si merita toti banii. O folosesc de peste o luna de zile si nu i-am gasit probleme, decat cele doua mai sus mentionate cu tasta Del si Print Screen.