Asa arata Samsung Galaxy Note 20

Imaginea este oficiala si chiar Samsung a reusit performanta „sa o scape pe internet”. Leak-urile nu mai sunt de mult doar niste greseli ci marketing dus la un alt nivel.

El este, Note 20, in toata splendoarea sa. Arata foarte bine daca vreti parerea mea iar culoarea se numeste Mystic Bronze. Specificatiile nu are rost sa le discuta, inca nu sunt dezvaluite complet dar nu este greu deloc sa le ghicim.

O sa fie lansat in luna august si o sa avem doua versiuni: Note 20 si Note 20 Plus. In primul caz cu ecran de 6.7 inch iar in al doilea caz un ecran de 6.9 inch sau poate chiar 7 inch.