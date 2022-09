Astazi se lanseaza seria iPhone 14 – ce asteptari avem?

Mare eveniment astazi. Seria iPhone 14 se lanseaza in aceasta seara. Aflam preturile, specificatiile finale si cand vor fi disponibile. Uite ce stim pana acum despre telefoane.

Pe scurt avem asa:

iPhone 14

iPhone 14 Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

Dupa cum se vede avem 2 modele simple de iPhone 14 si 2 versiuni Pro. Un telefon mic si un telefon mare. S-a renunat la seria Mini pentru ca…era inutila. De fapt, avea vanzari mici, desi exista clientela si pentru un telefon compact.

iPhone 14 si 14 Max vor avea acelasi procesor ca seria iPhone 13, dar intr-o versiune usor revizuita. Adica un facelift. Vor avea acelasi design, acelasi notch, dar o mica schimbare la partea foto. Vor renunta la senzorul de 12MP si vor trece la un senzor de 48MP. Teoretic. Practic este posibil sa ramana tot cu camera de 12MP si doar pe Pro sa vedem camera de 48MP.

14 si 14 Max vor avea ecran la 60Hz, de 6.1 inch si respectiv 6.7 inch pentru varianta Max.

Seria Pro va beneficia de un nou ecran fara notch. De fapt un notch tot va avea dar va fi de genul gaura in ecran. FaceID-ul va fi integrat in display si doar camera foto va ramane expusa. Va avea un nou procesor si este posibil ca cea mai mica versiune de stocare sa fie de 256GB in acest caz.

Vom avea o camera ultrawide mai performanta si in principal acelasi design. Ecranele pentru seria Pro vor fi de 6.1 inch si respectiv 6.7 inch la 120Hz.

Vor avea in comun memoria RAM de 6GB fiecare, dar si bateriile. Mai exact 3279mAh pentru iPhone 14 si 14 Pro si 4323mAh pentru 14 Max si 14 Pro Max. Chiar daca bateriile vor fi la fel, datorita procesorului evoluat de pe seria Pro, autonomia va fi mai buna pe aceste modele.

Ne asteptam la o incarcare de 30W pentru seria Pro si 20W pentru seria 14 simpla. In rest, celelalte beneficii vor veni din partea software, unde iOS 16 va veni cu multe schimbari pozitive. Despre preturi stim doar ca vor fi cu 100 euro mai scumpe decat seria 13 de anul trecut.