ASUS ROG Ally este anuntata cu procesor AMD Ryzen Z1

ASUS ROG Ally vine acum intr-o versiune mai accesibila. Consola este echipata cu procesor AMD Ryzen Z1, ruleaza Windows si poate fi folosita in deplasare, avand performante excelente si o autonomie potrivita.

Consola pastreaza elementele tehnice de la versiunea Z1 Extreme, precum sistemul de racire cu doua ventilatoare, radiator cu lamele subtiri si conducte de caldura cu frecare mare. Este echipata cu 16GB RAM LPDDR5 la 6400MHz, 512GB stocare PCIe 4.0 si are si un slot microSD UHS-II. Evident ca are Wi-Fi rapid pentru viteze bune atuni cand te joci in retea, ira ecranul este Full HD la 120Hz si suporta FreeSync Premium si are 500nits luminozitate.

Procesorul este unul nou realizat de AMD pe arhitectura Zen 4 si dispune de sase nuclee si 12 thread-uri si suporta toate tehnologiile AMD precum FSR, RSR si RDNA 3 pe partea ed procesare grafica.