Telefonul pliabil OnePlus Open este doar un Oppo Find N3 cu alt nume

Si confirmarea este una oficiala. Dupa ce OnePlus s-a batut cu pumnul in piept ca au lucrat mult la acest telefon incat sa vina pe piata cu ceva nou, aflam ca este doar un Oppo Find N3 cu alt nume. Nu era de mirare, mai ales ca Oppo este firma mama si toate brandurile din grup (realme, vivo, OnePlus) impart aceleasi date tehnice.

Pete Lau a confirmat oficial ca Open si Find N3 sunt fix acelasi telefon. Companiile ar fi lucrat impreuna ca sa iasa ceva bun, insa nu prea mai conteaza. De ce sa ai pe piata doua telefoane identice dar cu alt nume?

Oppo Find N3 se vine in China pentru putin peste 800 de dolari. OnePlus Open probabil va avea acelasi pret. Ce stim despre Open pana acum este ca are 31 de componente in minus fata de Oppo Find N2, o balama mai subtire si un ecran mai bun, dar nu s-a facut nici o comparatie cu N3.