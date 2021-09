ASUS ROG Claymore II – tastatura de gaming wireless cu switch-uri optice

ASUS are unele dintre cele mai bune periferice din piata. Chiar daca uneori par mai scumpe, trebuie sa stiti ca ASUS a stiut sa faca tastaturi, mousi si casti de buna calitate inca de la inceputuri. Claymore II este una dintre cele mai bune tastaturi pe care le poti cumpara in acest moment.

V-am tot prezentat tastaturi scumpe de la diferiti producatori mari, insa putine de la ASUS. Am de ceva timp tastatura Claymore II la test si am abuzat de ea zilnic. Mi-a placut foarte mult si este una dintre cele mai misto tastaturi pe care le poti cumpara in acest moment. Are multe plusuri, minusuri mai deloc, dar si un pret pe masura.

Claymore II ofera switch-uri proprietare ASUS de tip optic. Practic sunt cele mai rapide switch-uri si in acelasi timp foarte silentioase si cu feedback bun. Acestea fac diferenta dintre o tastatura buna si o tastatura proasta. Switch-urile optice nu sunt o noutate, am mai testat tastaturi de acest gen. Pentru mine nu sunt o noutate si sincer sa va spun nu am vazut o diferenta intre switch-urile optice ASUS si alte modele de la alti producatori.

Sunt rapide, sunt silentioase si au un feedback excelent. Fiecare apasare pe tastatura Claymore II se simte bine, iti ofera senzatia de tastatura de calitate, de o apasare ferma si precisa. In plus, fiecare tasta in parte este prinsa de switch in 4 puncte, ceea ce inseamna ca tasta nu are nici un joc stanga-dreapta sau sus-jos. Este fixa pe pozitie si conteaza enorm.

Apropo, exista doua tipuri de switch-uri: ROG RX Blue cu o cursa de 4mm dar Clicky, adica zgomotoase si ROG RX Red, tot cu 4mm cursa dar silentioase. Eu am avut Red-urile. Cursa de actionare de 1.5mm, iar cursa totala este de 4mm.

Conectivitatea tastaturii Claymore II este de top. Poti alege conexiune prin USB Type C, Type A sau wireless. Inclusiv pe wireless pe 2.4GHz timpul de raspuns este de 1ms. V-am spus de acum 2-3 ani ca nu mai exista tastaturi wireless cu lag. Toate sunt bune, evident, daca sunt de la producatori buni, nu chinezarii de 2 bani. Am folosit tastatura doar pe wireless si am ales sa o incarc prin USB Type C o data pe saptamana.

Fiecare tasta are iluminare independenta, ceea ce inseamna ca nu o sa vezi printre taste acele valuri de lumina. Totul arata curat si elegant. AURA Sync este la posturi pentru pasionatii de RGB.

Wrist Rest disponibil in pachet care se lipeste de tastatura prin magnet. Este moale, perfect pentru incheieturi. Totusi, la pachet vine si cu NumPad detasabil care se poate instala atat pe stanga cat si pe dreapta. Totusi, rotita metalica de volum este atasata de NumPad deci daca o vrei trebuie sa-l conectezi.

Separat nu functioneaza, desi ar fi fost minunat, si are 4 butoane programabile. Indicatorul bateriei este sub forma unor LED-uri foarte aratoase sub forma a 4 linii. Presimt ca la urmatoarea generatie vom avea un ecran acolo.

Tastatura este realizata din materiale de cea mai buna calitate. Oriunde pui mana o sa simti materiale premium si chiar daca iti transpira degetele nu iti vor aluneca pe taste.

Pe spate are multe zone din cauciuc pentru extra aderenta. Credeti-ma, tastatura sta foarte bine pe birou si abia aluneca. De fapt, nu prea aluneca.

O sa observati in gaming o precizie foarte buna a tastelor. Imediat cum apesi pe ele vor prelua comanda. Este confortabila, silentioasa ai o pozitie foarte buna. Este ideala la scris si la fel de buna si in gaming.

Cum spuneam, tastatura are bune avantaje: switch-urile optice, iluminarea de buna calitate, materialele folosite premium, confortul, conectivitatea wireless si prin USB C, palm rest in pachet, NumPad detasabil.

Totusi, are si cateva minusuri: NumPad-ul integreaza si rotita de volum ceea ce nu e placut deloc. Depinzi de el intr-un fel sau altul. Un alt minus este ca daca folosesti tastatura fara NumPad dar cu palm rest atunci acesta va fi mai lung decat tastatura si formeaza o imagine neplacuta.

In rest este o tastatura impecabila din toate punctele de vedere. Scumpa? Scumpa! Dar merita fiecare banut daca vrei o tastatura de calitate, rezistenta, buna atat la scris cat si la gaming. De as avea nevoie acum de o tastatura pe asta mi-as cumpara-o.

Cat costa? La PC Garage apare stoc epuizat si costa 1400 lei. Wow!