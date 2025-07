ASUS ROG Delta 2 – unele dintre cele mai bune casti de gaming pe care le poti cumpara acum

Folosesc căști de gaming și de muzică de aproape un deceniu. Le-am tot schimbat, le-am testat, le-am comparat, dar rar am dat peste unele care să mă facă să zic „gata, astea sunt”. ROG Delta 2 au reușit asta. Da, au detronat HyperX Cloud Alpha. Și nu glumesc. Mi-au plăcut atât de mult încât Cloud Alpha-urile au ajuns în cutie. All kings must kneel eventually.

Știu că am atins un subiect sensibil. HyperX sunt un fel de legendă când vine vorba de căști de gaming. Mai ales Cloud Alpha, care s-au ținut tare ani de zile. Autonomie, sunet, confort, microfon, greu să le bați. Dar fiecare campion își găsește un rival pe măsură. Și ROG Delta 2 nu doar că rivalizează, ci vin cu lecția învățată și upgrade-ul făcut.

Preț și disponibilitate ROG Delta 2 în România

Delta 2 nu sunt cele mai ieftine căști, dar în acest moment se găsesc la prețuri foarte bune. La Altex, de exemplu, sunt reduse de la 1299 lei la 896 lei. Disponibile pe alb sau negru, vin cu un design modern, curat, ușor de integrat în orice setup.

Este un headset premium, fără discuție, dar în același timp oferă mult pentru prețul cerut. Dacă le găsești la reducere, sunt un adevărat chilipir.

Design

ASUS a reușit să creeze un design original și ușor de recunoscut. Cupele triunghiulare ies în evidență și dau o identitate clară acestor căști. Materialele sunt premium, construcția este solidă, iar pernițele sunt moi și plăcute.

În pachet găsești două seturi de pernițe pentru cupe: unul din piele ecologică și unul din material textil. Fiecare are avantajele lui – pielea oferă o izolare mai bună, în timp ce materialul textil e mai respirabil. Căștile sunt mari și se așază perfect pe capul unui adult. Pentru utilizatorii mai tineri, pot părea cam voluminoase.

Urechea e complet acoperită, dar fără să fie presată. Senzația este una de relaxare totală, iar cupele mari oferă spațiu suficient pentru o experiență audio naturală și bine izolată.

Iluminare RGB

Da, ROG Delta 2 are Aura RGB pe fiecare cupă. E frumos de privit, dar sincer? Nu aduce niciun beneficiu real. Nu o vezi când le porți și îți consumă doar bateria. Am oprit-o din prima și nu m-am uitat înapoi. Dacă nu ești pasionat de luminile colorate, nu îți va lipsi.

Conectivitate

Căștile vin cu o conectivitate impresionantă. Le poți folosi pe wireless 2.4 GHz (cu dongle), prin Bluetooth, USB-C sau jack de 3.5 mm. Practic, le conectezi la orice: PC, Mac, PS5, Xbox, Nintendo Switch, telefon sau tabletă.

Și mai tare e că le poți conecta simultan la două surse, de exemplu, la PC și la telefon. Primești apel pe mobil în timp ce te joci? Răspunzi direct din căști. Seamless și foarte practic.

Microfonul Boom Super Wideband

Unul dintre cele mai mari plusuri ale acestui headset este microfonul. Se numește Boom Super Wideband, are 10 mm, este detașabil și flexibil. Calitatea sunetului este excepțională. Pe Discord m-au întrebat prietenii dacă am schimbat microfonul cu unul de studio. Nu, pur și simplu așa se aude.

Este un microfon unidirecțional, ceea ce înseamnă că preia doar vocea ta. Nu se aud în fundal nici tastaturi mecanice, nici pisica, nici iubita care te ceartă că te-ai enervat pe LoL. Dacă vrei să fie și mai clar, poți activa filtrarea zgomotului (ANC) din software. Eu o țin pe nivel mediu și rezultatul e foarte bun.

Calitate audio

Delta 2 vine cu drivere de 50 mm placate cu titan. Sunetul este clar, bogat în detalii și cu un bass consistent, dar controlat. La volum maxim, nu distorsionează. În setup-ul din fabrică, sunetul e un pic prea flat pentru gustul meu, dar ASUS a integrat egalizator în Armoury Crate, iar acolo îți poți crea profilul perfect.

După ce mi-am ajustat EQ-ul, am simțit instant diferența. Sunetele înalte sună natural, sunetele ambientale sunt bine separate, iar bass-ul oferă acea lovitură care te ține conectat în jocuri și te face să simți muzica.

Armoury Crate

Autonomie

Capitolul autonomie este spectaculos. ASUS promite 110 ore fără iluminare și conexiune wireless. Din experiența mea, nu sunt departe de adevăr. Le folosesc cam 4-5 ore zilnic și efectiv uit că trebuie încărcate. Sunt genul de căști pe care le încarci o dată pe lună.

Concluzie

ROG Delta 2 sunt printre cele mai bune căști wireless de gaming pe care le-am testat vreodată. Sunt comode, au o calitate audio foarte bună, un microfon excelent, autonomie uriașă și conectivitate pentru orice scenariu.

Dacă le prinzi la reducere, nu sta pe gânduri. Singurul minus real? Armoury Crate, care uneori mai dă rateuri sau are un UI cam aglomerat. Dar odată ce-ți setezi profilul de sunet și microfon, nici nu mai ai treabă cu el.

Pentru mine e clar: ROG Delta 2 au devenit noul rege în zona căștilor wireless pentru gaming. Și dacă ești fan HyperX… cred că e momentul să testezi o nouă generație.