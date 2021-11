Asus ZenBook 14X UX5401: laptop ultraportabil performant

Echipat cu ecran de 14 inch de tip OLED, o construcție solidă certificată să reziste standardelor militare americane MIL-STD-810H, noul ZenBook a fost gândit și construit să nu te lase la greu.

Designul și construcția sunt primele trăsături ale acestui laptop pe care le vei observă. Cu o greutate de 1.4kg și o înălțime de 1.59cm este foarte ușor de transportat și manipulat. Balamaua ecranului permite o deschidere de până la 180 de grade astfel încât poate fi foarte ușor folosit în timpul unei ședințe și toți cei prezenți pot urmări sau interacționa cu conținutul de pe ecran.

Organizarea tastaturii și feedback-ul transmis de butoane este foarte bun. Este iluminată, iar în butonul de pornire se ascunde un senzor de amprenta pentru cei care doresc un extra strat de perfomanță. Nu prezintă tastataura numerică la aceste dimensiuni, dar track-padul ascunde un numpad virtual ( ASUS NumberPad 2.0) care poate fi folosit la nevoie. Track-padul la rândul sau funcționează foarte bine și în tot timpul cât am folosit acest laptop să scriu articole pentru site sau să caut conținut pe internet, n-am simțit deloc lipsa unui mouse. Chiar și după o utilizare îndelungată, mâinile nu îți transpiră pe el și in materie de amprente este discret, dar sunt sesizabile. În privința cazaturilor, a temperaturilor și umidității, cei de la Asus spun că nu trebuie să ne facem griji. Este construit să reziste la căzături de până la 1m, la umezeală și la transport la temperaturi cuprinse între -33 și -25 de grade și maxime de 60 de grade timp de 7 zile.

Ramă ecranului este foarte subțire, aș spune că are undeva la 30mm pe lateral și 50mm partea superioară, care ascunde central și o camera web 720p plus microfoanele. Pentru conferințele purtate cu ajutorul camerei web și a microfonului, tehnologia de inteligență artificială proprietara Asus va elimina zgomotul nedorit din fundal. Această este bazată pe machine learning și este foarte eficientă în a elimina zgomotele produse de taste, lătratul câinelui, plânsul copilului sau a spalatului de vase spre exemplu.

Ecranul de 14inch OLED care rulează la rezoluția WQHD 2880×1800 și cu o rată de reîmprospătare de 90hz pare dintr-o altă lume la dimensiunile acestuia. Culorile pline de viață și care până nu demult erau prezente doar pe telefoanele mobile le gasim acum si pe laptopuri. Aș îndrăzni să spun că ecranul este cireașa de pe tort a acestui laptop. Ți-e mai mare dragul să te uiți la el. Unghiurile de vizibilitate sunt foarte bune, acoperă 100 din spectrul de culori DCI-P3 și este certificat Pantone. Totul a fost optimizat pentru a oferi cele mai bune culori și experiență pentru utilizator.

Surprizele pe partea de ecran însă nu se opresc aici. Acesta este tactil și are cel mai rapid timp de răspuns existent pe un laptop la ora actuală, de 0.2ms. Ecranul tactil funcționează la rândul sau bine și răspunde prompt la comenzi. Este foarte ușor de folosit pentru navigare, dar necesită puțin timp să te obișnuiești cu experiență dacă nu ai mai intrat în contact cu un asemenea laptop, cum a fost în cazul meu.

Sunetul de tip stereo beneficiază de certificarea experților audio de la Harman/Kardon. Acesta este foarte clar, cele două difuzoare produc sunet plăcut și fidel sursei originale.

În materie de porturi, încărcarea se face prin unul din cele două porturi ultrarapide Thunderbolt 4 USB tip C. Alături de acestea avem un port USB tip A 3.2 generația a doua, un port HDMI 4K UHD, un port micro SD și un port 3.5mm combo pentru audio.

Procesorul ales, un Intel i7 1165G7 realizat pe o tehnologie de 10nm, îi asigura o putere de calcul impresionantă. Procesorul este echipat cu 4 nuclee și 8 fire de execuție și are un TDP de 28W. Comparativ cu un desktop, acesta se situează în aria unui i7 7700K conform CineBench.

Memoria RAM este de 16GB LPDDR4X, iar pentru stocare avem un SSD NVMe Samsung de 1TB. Mai jos testul de performanță.

În materie de placă grafică, soluția Intel Iris Xe este utilizată. Această are 1GB memorie LPDDR4 și 128 biți. Bineînțeles că nu vorbim de un laptop de gaming, iar pentru orice alte operații această este suficientă.

Zenbook 14x este un laptop dedicat celor care pun accent mare pe portabilitate și performanță. Acumuluatorul are o autonomie specificată de 5 ore și probabil în condiții de utilizare agresivă ține undeva la 2-3 ore. Este elegant, futurist și are tot ce îi trebuie pentru a satisface nevoile cuiva pasionat de multimedia, care editează filme sau crează conținut sau ideal pentru mediul business. Varianta testată de mine nu am găsit-o în România, dar o versiune mai slabă din generația anterioară cu i5, 512GB SSD și 8GB RAM găsiți la Altex.