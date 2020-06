ASUS ZenWiFi CT8 – sistem mesh pentru 4 camere

Problema semnalului Wi-Fi in casa este o problema pentru multi. Am prezentat pana acum destule sisteme mesh si routere care ar putea rezolva problema. ZenWiFi CT8 de la ASUS este o alta solutie foarte buna care va ajuta sa acoperiti pana la 4 camere.

ZenWiFi CT8 este un sistem mesh de la ASUS lansat chiar anul acesta. Costa in jur de 1500-2000 lei in functie de magazin si de oferte si consider ca este o afacere buna daca ai multe camere.

Pe scurt, CT8 este un sistem format din 2 cuburi. Primul il amplasezi acolo unde ai cablul de internet disponibil, iar al doilea cub il amplasezi la o distanta de 3-4 metri. Trebuie doar sa-l bagi in priza pentru ca se conecteaza wireless cu primul cub. Totusi, daca vrei o conexiune si mai stabila poti sa le conectezi printr-un cablu si atunci poti sa-l pui oriunde in casa.

De exemplu, poti lasa primul router la parter in living si al doilea sa-l pui la etaj. Atunci ai nevoie sa le conectezi prin cablu. Asta depinde de alegerea ta, de spatiul pe care ti-l ofera casa etc.

Eu am conectat al doilea cub wireless la o distanta de 4 metri. Practic l-am pus in camera alaturata.

Pentru setup am urmat instructiunile din manual:

Alimentezi ambele routere la reteaua electrica Introduci cablul de internet in oricare Descarci aplicatia ASUS Router din Play Store sau AppStore Urmezi pasii din aplicatie

O sa las pozele mai jos sa ca vedeti si aplicatia. Te vei conectat cu telefonul la router via Bluetooth, deci ai grija sa-l ai pornit. Cu iPhone-ul meu nu am reusit sa ma conectez, dar am reusit cu un Android pe care il am la test. Tot procesul de configurare se realizeaza exclusiv din telefon.

Dupa ce am configurat router-ul, foarte usor si simplu, n-am facut altceva decat sa ma bucur de internet in toata casa. Eu stau la curte si am 6 camere cu tot cu baie si bucatarie, deci am nevoie de un router puternic ca sa faca fata.

Spre surprinderea mea ZenWiFi 8CT a facut fata aproape 100% si va spun imediat de ce. El promite ca acopera pana la 4 camere si o suprafata maxima de 500 metri patrati.

Eu avand multi pereti despartitori nu a reusit sa imi ofere semnal in toata casa. Amplasat fix in mijlocul casei si al doilea cub intr-o camera, semnalul Wi-Fi a fost bun in proportie de 80%.

Partea buna este ca pot conecta oricand un al 3-lea cub. Avantajul acestui sistem este ca poti conecta cate cuburi vrei astfel incat sa ai acoperire 100% indiferent de cat de mare ai casa.

Din punct de vedere tehnic router-ul arata astfel:

6 antene interne

Tri Band

Wi-Fi AC

3x porturi LAN

1x WAN

1x USB 3.1 Gen1

MU-MIMO, Traffic Analyzer, Adaptive QoS, AiProtection Pro, Parental Control, Guest Network

Cel mai probabil o sa uiti de toate aceste specificatii, o sa ascunzi router-ul undeva prin casa si doar o sa te bucuri de internet. Este si normal. Dar trebuie sa mentionez faptul ca ZenWiFi iti pune la dispozitie si o protectie a datelor.

Prin functia AiProtection esti asigurat chiar de router. Blocheaza site-urile cu probleme si previne infectarea dispozitivelor cu virusi sau malware. Trebuie doar sa-l lasi activat.

O alta functie este ca poti unifica retelele Wi-Fi. De fapt functia este standard si o sa vezi o singura retea Wi-Fi in toata casa. Totusi, poti dezactiva functia si router-ul iti va arata ambele frecvente.

Din aplicatia de pe telefon poti prioritiza viteza in functie de activitatea desfasurata. De exemplu, daca esti gamer si vrei ca router-ul sa-ti ofere tie proritate, sa ai o latenta mica si o conexiune stabila, trebuie sa selectezi din aplicatie acest mod. Sunt mai multe moduri in functie de activitate.

Singurul minus pe care l-am gasit au fost porturile LAN 3x. Nu mi-am putut conecta toate dispozitivele la router si a trebuit sa renunt la un televizor care nu are Wi-Fi.

Daca poti accepta ca are doar 3 porturi LAN atunci nu ZenWiFi este o solutie foarte performanta si stabila. Fata de alte sisteme care costa sub 1000 lei si care iti ofera chiar 3 cuburi, solutia oferita de ASUS este mult mai performanta. Cu doar 2 cuburi am reusit sa acopar 80% din casa si putin din curte. Aceeasi acoperire o aveam si cu un sistem mesh ieftin cu 3 cuburi.

ASUS ZenWiFi 8CT este o solutie nu neaparat ieftina dar foarte buna. Daca aveti un apartament cu 3-4 camere sau o casa la curte atunci vi-l recomand.