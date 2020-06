ASUS Zephyrus – RTX 2070 si i7-10750H

V-am spus ca voi mai testa si alte laptop-uri cu celebrul procesor i7-10750H, o centrala termica in toata firea care va propulsa multe laptop-uri in acest an.

Dupa modelul MSI GF65 este timpul sa testam si un ASUS Zephyrus intr-o configuratie asemanatoare. Despre seria Zephyrus am tot discuta in nemurate review-uri si nu s-a schimbat mare lucru.

Laptop-ul arata foarte bine, este un negru mat impunator si elegant, iar impreuna cu tastatura iluminata formeaza un contrast foarte frumos. Design-ul este unul foarte bun, solid si elegant.

Tastatura ofera iluminare RGB, cursa este scurta, lipseste NumPad-ul dar ofera un feedback foarte bun. Rezistenta la apasare este usor crescuta in ciuda cursei scurte.

Pe partea de conectica ofera: 2x USB 3.0, USB Type C, 2x jack audio, 1x USB 2.0, 1x HDMI si 1x LAN.

Ca la orice alt model Zephyrus o sa gasiti balamale solide si un ecran foarte bun. In cazul de fata avem un ecran cu rezolutie 3840 x 2160 pixeli si 60Hz. S-a facut un compromis si astfel avem doar 60Hz dar rezolutie 4K. Asta inseamna ca nu conteaza daca in jocuri vom vedea un FPS mai mare de 60 caci oricum ecranul nu o sa afiseze mai mult de atat.

Cel mai mult m-a interesat sa vad cum se comporta procesorul in sarcina deoarece noua generatie Intel este foarte problematica. In cazul de fata ASUS a incercat sa-l raceasca cum a putut mai bine.

Temperaturile sunt mai bune decat in cazul MSI. In idle o sa auzi cum ventilatoarele sunt turate la maxim ca sa ofere o temperatura normala de maxim 76 de grade. In gaming sau in benchmark-uri temperaturile urca incat nici nu mai are sens sa spun ce se intampla.

O sa ai nevoie de un cooler pe care sa asezi laptop-ul in timp ce te joci. Din pacate. Si asa se va intampla cu orice laptop care va include noile procesoare Intel gen 10.

Asa cum am spus si in review-ul de la MSI, AMD este o solutie mai buna, mai performanta, mai rece si cu siguranta mai accesibila. Trist ce se intampla cu Intel.

Performantele in gaming sunt evident bune, placa video RTX 2070 Max Q Design se descurca foarte bine in rezolutie 4K, dar oricand puteti opta pentru Full HD daca doriti performante mai bune. Dar repet, ecranul are doar 60Hz si asta nu o sa va ajute prea mult.

JOC FPS AVG FIFA20 123 LoL 150 HITMAN 76 GTA V 84 PUBG 93

Avand un sistem de racire mai bun, acest Zephyrus reuseste sa scoata un punctaj mai bun in R20 si performante foarte bune in gaming. Procesorul tot se incinge, dar nu la fel de repede si de rau ca la modelul MSI testat anterior.

Specificatiile complete pentru acest model sunt:

Procesor i7-10750H

RTX 2070 Max Q Design

32GB RAM

SSD 1TB M.2

Ecran 15.5 inch 4K 60Hz

Revin cu update pentru pret si disponibilitate.