Avem topul producătorilor de telefoane inteligente din România pe primul trimestru al anului

Studiile Canalys cu privire la vânzările pe piața de smartphone sunt un bun indicator al dezvoltării, atât în ansamblul ei, cât și pentru anumite zone geografice sau țări.

Mai ales în contextul în care livrările de smartphone-uri la nivel mondial au scăzut cu 11% de la an la an, pe fondul condițiilor economice nefavorabile și al cererii sezoniere slabe în primul trimestru din 2022.

La nivel global, Samsung a condus piața cu o cotă de piață de 24%, în creștere de la 19% în T4 2021, în condițiile în care furnizorul și-a modernizat portofoliul 2022. Apple s-a clasat pe locul al doilea, cu un T1 solid datorită cererii în creștere pentru seria iPhone 13. Xiaomi s-a menținut pe locul al treilea datorită performanțelor stelare ale seriei sale Redmi Note. OPPO (inclusiv OnePlus) și vivo au completat top cinci cu cote de 10% și 8%.

În pofida incertitudinii iminente de pe piețele globale, principalii furnizori și-au accelerat creșterea prin lărgirea portofoliilor de dispozitive pentru 2022″, a declarat Sanyam Chaurasia, analist la Canalys.

Cred că Apple se poate declara singurul OEM mulțumit de topul de mai sus, pentru restul fiind vorba de niște rezultate cel puțin slabe, dacă nu chiar dezastroase, comparativ cu anul trecut.

În același timp, pentru România, situația stă cu totul altfel: avem scăderi semnificative pentru Samsung și OPPO, dar creșteri minime pentru Xiaomi și Apple. Cu toate acestea, trebuie remarcată stagnarea pe prima treaptă a podiumului a celor de la Samsung, care par intangibili la acest moment, cu aproape jumătate din unit share.

Celălalt mare jucător global, Apple, este tot pe plus, dar intuiesc că mai mult pe baza vânzărilor de telefoane de serviciu, unde iPhone SE este lider, din ce văd prin jur. În plus, seria iPhone 13 este și ea un succes în sine, cu o baterie mare, încărcare rapidă și camere performante. Singurele minusuri par a fi costul și imposibilitatea unei livrări la timp a produselor. Am un prieten care a așteptat aproape șase luni pentru un 13 Pro Max de 512 GB, de la iStyle!

Xiaomi ocupă a doua poziție în rândul producătorilor din top, cu o cotă de 20% a numărului de unități livrate și o creștere de la an la an de 1%. Altfel, producătorul chinez se menține pe poziția pe care a ocupat-o și în ultimul trimestru din 2021. Cred că la ei cheia este pe vânzările de la operatori, acolo unge BBK nu prea are acces decât cu OPPO, nu și cu vivo, OnePlus sau realme. În plus, deși au modele scumpe, cum este Xiaomi 12 Pro, restul modelelor par accesibile și sunt calitative, indiferent de model.

OPPO, care cred că în top include și celelalte branduri, sau cel puțin Oneplus, pare să nu fi găsit cheia pentru o creștere susținută, deși livrează modele de toate tipurile și pentru toate buzunarele. Poate va reuși saltul anul acesta, deși nu prea am mari speranțe de la ei.

Ce m-a mirat a fost prezența pe locul 5 a celor de la TCL! Știu că Orange vinde produse de la ei, dar nu mă așteptam să aibă o asemenea creștere de 76%. Este drept că procentul total de unit share este de doar 4%, dar dacă mențin trendul de acum, OPPO ar putea cădea (încă) un loc.