Procesoarele AMD Ryzen Threadripper 7000 vor avea până la 96 de nuclee Zen 4

După lansarea procesoarelor consumer Ryzen seria 7000 din toamnă, AMD are în plan și introducerea unor modele HEDT. Din spusele Moore’s Law is Dead, acestea vor fi vândute sub brand-ul Threadripper PRO și vor fi bazate pe procesul de fabricație TSMC pe 5 nm. Vor veni cu până la 96 de nuclee și 192 fire de execuție și vor fi destinate exclusiv workstation-urilor de top. Odată cu SKU-urile Threadripper 7000 va debuta și noul socket TR5 cu suport pentru DDR5 și PCIe 5.0, însă momentan nu avem informații concrete legate de acesta.

Având în vedere că generațiile anterioare de procesoare Threadripper au fost lansate cu o întârziere de mai bine de mai bine un an față de modelele mainstream, ne putem aștepta ca SKU-urile HEDT din seria 7000 să fie disponibile de abia în Q4 2023 sau Q1 2024.

Via Wccftech