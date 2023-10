Daca aveti masina Euro 6 si va duceti la ITP....sa aveti grija la erorile din bord

Am facut ITP-ul la Megane in urma cu doua saptamani. Masina buna, 2015, EURO 6 si cu sanse de 100% sa trec ITP-ul fara spaga. Doar ca am avut o surpriza neplacuta si cred ca este bine sa stiti si voi de chestia asta ca sa nu patiti ca mine.

Cand te duci cu masina la ITP sunt doua variante: fie te duci cu incredere ca masina ta nu are nimic si treci ITP-ul pe bune, fie te pregatesti cu rabdare, cauti o statie de cartier (sau intrebi un prieten) si tragi pe dreapta cateva sute de lei ca sa il treci in siguranta. La mine a fost prima varianta.

M-am dus cu incredere la ITP stiind ca masina nu are nici o problema, nici o eroare in bord, nu are rugina, nu am probleme cu noxele si totul este in regula. Doar ca fiind EURO 6, cei de la ITP mi-au spus ca trebuie sa puna o diagnoza pe masina inainte sa o bage pe rampa.

Zis si facut! Ii fac loc inspectorului, ii ofer acces la mufa OBD si surpriza: toata tableta s-a inrosit! Erori peste erori, care mai de care mai „periculoase”. Sincer, si eu m-am speriat. El mi-a zis imediat ca nu trec ITP-ul cu erorile astea si mi-a recomandat sa ma duc la o reprezentanta ca sa imi stearga erorile. Vezi doamne ei nu au voie sa apese pe butonul CLEAR ALL…..

Dar ce s-a intamplat?

Cu cateva zile inainte de ITP am fost nevoit sa schimb rulmentii pe fata. Operatiunea a necesitat si inlocuirea senzorilor ABS si a cititorului de ABS (adica mufa aia). Am pornit masina si am mers cu ea cativa metri fara mufa conecta la senzorul ABS, iar masina arata ca un pom de Craciun. Aveam erori peste tot.

Nimic de speriat. Masina practic mergea fara ABS, insa sistemele ei au dat erori peste tot: frana, injectie, directie….TOT. Evident ca ele au disparut de la sine cand am conectat mufa ABS pe roata, insa ele au ramas stocate in calculator.

Nu m-am gandit sa le sterg atunci la mecanic, nici nu m-a interesat. Dar chiar daca masina nu avea nici o problema iar erorile erau vechi, pe cei de la ITP nu parea sa-i intereseze. Ei nu fac diferente dintre o eroare veche si o eroare actuala care persista. Eu nu aveam nimic aprins in bord cand m-am dus la ITP, iar erorile stocate puteau sa fie si de acum 2 ani. Nu le pasa.

Dupa ce le-am explicat situatia si le-am aratat si pozele, oamenii au inteles. Au apasat pe butonul magic CLEAR ALL si erorile au disparut.

Cred ca ati inteles mesajul meu. Masinile EURO 6 primesc si diagnoza la ITP, iar daca va apar erori pe tester NU treceti mai departe. Sunt poate erori de care voi nu stiti, stocate in calculatorul masinii de ani de zile, poate de la fostul proprietar, poate de la o reparatie mai veche. Aveti grija!