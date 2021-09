BenQ Mobiuz EX3415R: monitor de gaming ultrawide

Mobiuz, divizia de gaming a celor de la BenQ, a primit recent un nou membru in familie sub forma unui monitor ultrawide curbat de 34 inch, pregatit pentru sesiuni interminabile de gaming atat in single-player cat si in multi-player.

Mobiuz EX3415R vine cu un design si o constructie atractiva si de calitate. Paleta de culori aleasa: o combinatie intre negru, gri si portocaliu ii dau un aspect modern si elegant. Rama fizica in partea de sus si pe laterale este foarte subtire si este dublata de una pe marginea ecranului de 0.6cm grosime. Curbura ecranului este de 1900R, care asigura un camp vizual si o imersiune excelenta in jocuri. Partea de jos a monitorului este alcatuita dintr-o „grila” cu mici pori sub care se ascunde si sistemul audio TreVolo. EX3415R are două boxe woofer de 5W cu 2.1 canale și un DSP (procesor de semnal digital) și dispune de cinci moduri de sunet personalizate. Modurile de sunet dedicate jocurilor de tip FPS, racing și sport oferă o profunzime captivantă. Sunetul 3D rezultat produce efectul transcendent. Sistemul integrat in monitor este suficient de potent incat sa renuntati la un sistem 2.1 standalone. In perioada testarii am renuntat la Logitech Z323 si am folosit pentru audio doar oferta monitorului si se descurca bine. Diferente notabile am intalnit doar pe partea de bass si nu in jocuri, ci la muzica.

Frontal, pe aceasta „grila” avem doar logo-ul BenQ in partea stanga si butonul pentru optimizare inteligenta HDRi in coltul dreapta. Celelalte 3 butoane sunt ascunse in partea de jos a monitorului. Avem un buton de pornire, unul de comutare intre surse si unul pentru meniu. Pozitionarea acestora nu este cea mai ergonomica, incat este destul de usor sa gresesti butonul. Dar la pachet cu acesta vine o telecomanda, care este mult mai utila decat butoanele de pe monitor.

Ecranul folosit este de tip IPS, astfel ca toate culorile sunt vibrante si puternice, iar aspect-ratio-ul acestuia este de 21:9 cu o rezolutie de 3440×1440. Rata de reimprospatare este de 144hz cu un timp de raspuns de 1ms si este compatibil cu tehnologia AMD FreeSync Premium. In materie de culori, acopera 98% din spectrul de culori DCI P3. Tehnologia Eye-Care este disponibila pentru a reduce stresul asupra ochilor si pentru a permite sesiuni de gaming cat mai lungi fara oboseala.

In materie de porturi avem 2 de tip HDMI 2.0, un DisplayPort 1.5, doua USB 3.0 si un USB tip B, plus un jack de 3.5 mm pentru casti.

Este reglabil pe inaltime, se poate roti 15 grade la stanga sau dreapta si este compatibil cu stand-urile VESA.

Experienta in utilizare

Doua saptamani am folosit acest monitor atat in gaming cat si pentru lucrat de acasa. Despre partea cu lucratul nu cred ca sunteti interesati, dar va spun ca nu mi-a fost deloc dificil si chiar in unele cazuri m-a ajutat, folosindu-l injumatatit ca doua ecrane in unele scenarii.

Gaming-ul insa a fost o experienta cu totul aparte pentru mine, fiind si primul monitor ultrawide pe care am avut ocazia sa-l folosesc. Ce m-a suparat insa e ca GTX-ul meu 1070 ii face fata cu greu rezolutiei 3440×1440 si unui nivel de detaliu bun in jocurile noi. Daca nu aveti macar un RTX 3060 sau un RX 5700XT nu va veti putea bucura de acesta in toata gloria, iar preturile la placi video stim cu totii cum arata acum.

Am jucat mult Forza Horizon 3 si 4 cu acest monitor, fiind 2 titluri foarte bine optimizate pe care le-am putut rula fara probleme. Inca de la prima cursa, experienta se schimba radical pe acesta. Imersiunea este cuvantul perfect care descrie aceasta experienta. Esti mult mai absorbit in lumea jocului si peste ceea ce ofera un monitor clasic. Am trecut de aici la Nier Automata, un titlu action hack & slash care mi-a mancat timpul liber in ultimele doua luni si care la randul sau s-a schimbat radical odata cu acest monitor. Efectiv am intrat in modul „ignore world” si nu bagam in seama nimic din ce se intampla in jurul meu in casa. Iar mie rar mi se intampla una ca asta.

Metro Exodus si Borderlands 3 le-am testat doar pentru a vedea cum se descurca doua titluri FPS diferite, unul axat pe atmosfera si poveste, celalat pe actiune mai dinamica si directie artistica de desene animate. Atmosfera apocaliptica din Metro a prins noi dimensiuni si a fost o adevarata placere sa revizitez titlul chiar si pentru o scurta perioada. Actiunea frenetica si amuzanta din Borderlands este la un alt nivel.

Nefiind un jucator de titluri multiplayer, am incercat totusi putin Counter Strike GO cu boti – sa nu ma injurati, stiu ca nu se compara cu jucatul versus alti jucatori, dar chiar nu sunt bun la CS si niste Left 4 Dead 2 – un titlu in care mi-am pierdut multe nopti. Cred ca jucatorii profesionisti de CS vor avea putin de pierdut comparativ cu cei care ar folosi un monitor drept si asta nu datorita specificatiilor monitorului sau ceva de genul, ci datorita aspect-ratio-ului. Ecranul fiind ultra-wide, este destul de greu sa urmaresti cu privirea ce se intampla pe toata suprafata lui si cand vine vorba de competitivitate, fiecare fractiune de secunda conteaza. Left 4 Dead insa a fost o placere si cred ca la fel va fi si viitorul Back 4 Blood care se lanseaza in curand.

Monitorul prezinta optiunea de a utiliza intrati multiple simultan. Astfel ca daca vreti sa-l folositi ca doua monitoare distincte, acest aspect este posibil. Din nefericire, nu are optiune software pentru a imparti ecranul de la aceiasi sursa, ceea ce ar fi fost nice to have.

Mi-am pus problema daca acest monitor se poate utiliza cu o consola, un PS5 sau un Xbox Series S/X, la aspectul 21:9. Nici una din console nu ofera suport pentru monitoare ultra-wide, ceea ce mi se pare putin jenant. Bineinteles, asta nu inseamna ca nu le puteti folosi cu monitor ultrawide, doar ca experienta nu va fi ca la ea acasa. Veti avea fie benzi negre in stanga si in dreapta, fie vor fi titluri care se vor chinui sa ruleze ultrawide, dar la o rezolutie mai mica.

BenQ Mobiuz EX3415R este un monitor excelent pentru jocurile de tip racing, jocuri single-player atmosferice sau shootere. Atmosfera si experienta devine radical superioara unui monitor de gaming clasic cu ecran drept. Veti avea nevoie insa de o placa video potenta pentru a-l putea folosi la adevarata valoare, iar pretul acestuia putea fi ceva mai competitiv. Costa 950$ pe site-ul oficial BenQ.