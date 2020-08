BenQ PD2705Q este un monitor accesibil pentru grafica

Majoritatea monitoarelor pe care le-am prezentat pe site au fost de gaming. Am decis sa facem o exceptie si sa va prezentam si un model pentru grafica de la BenQ. Este vorba de PD2705Q care are un pret foarte bun si sigur o sa va incante specificatiile.

Monitoarele pentru grafica sau design sunt in general mai scumpe decat unele pentru gaming. Reteta este mai scumpa si necesita o atentie mai mare. Daca la un monitor de gaming ai nevoie de un panou TN cat mai rapid, pentru grafica lucrurile trebuie sa fie precise si mai putin rapide.

PD2705Q este proiectat exclusiv pentru cei pasionati de continut multimedia, grafica, etc. BenQ a excelat in acest segment ani la rand si a oferit solutii atractive si echilibrate. Nici modelul acesta nu face rabat de la calitate chiar daca este accesibil.

Design-ul este unul simplu si curat. Marginile ecranului sunt integrate in carcasa, subtiri, iar marginea de jos este singura care a ramas mai groasa.

Piciorul permite un reglaj complet si poti sa-l asezi in orice pozitie iti doresti. Se poate inalta, inclina si chiar roti in format portrait. Talpa este generoasa si va sustine bine monitorul.

Design-ul este mai putin important dar trebuie sa va mentionez ca nu este un monitor fancy cum am vazut pe la alti producatori. BenQ nu a investit intr-un design pompos ci a mers pe o solutie clasica. Practic la prima vedere nu iti dai seama ce fel de monitor este.

Ceea ce conteaza la acest monitor este panoul. Discutam despre un display de 27 de inch, IPS, rezolutie QHD. Este o reteta clasica si trebuie sa recunosc ca mi-ar fi placut sa fie un 4K.

Totusi, ecranul este punctul forte nu neaparat ca este unul de tip IPS. El vine calibrat foarte bine din fabrica cu un spectru de culoare sRGB 100% si Rec.709 si are un Delta E <3.

Mizeaza foarte mult pe culori, monitorul afisand o paleta larga cu o acuratete foarte mare. Repet, vine calibrat din fabrica si primesti si o hartie care iti prezinta aceste lucruri. Asta inseamna ca daca alegi sa-ti mai cumperi un monitor el va arata fix la fel. Calibrarea nu difera de la un monitor la altul si poti lucra linistit.

Pe langa panoul IPS de buna calitate si calibrarea inca din fabrica, PD2705Q aduce si 4 moduri de utilizare noi: Darkroom, M-Book, Animation si CAD/CAM. Cred ca se intelege de la sine pentru ce sunt.

In functie de modul ales monitorul isi schimba setarile pentru a pune in evidenta anumite caracteristici, de exemplu un contrast ridicat asupra liniilor din AutoCAD. Partea interesanta este modul Dual View ce iti permite sa imparti ecranul in doua. Dupa ce il imparte in 2 parti egale poti seta fiecare parte diferit. Daca pe partea stanga alegi sa utilizezi AutoCAD-ul atunci poti seta profilul dedicat pentru el iar in partea dreapta un profil separat pentru filme.

HDR10+ este prezent si el si este compatibil atat cu Windows cat si cu Mac. Deci daca alegi sa conectezi monitorul la un Mac poti sa te bucuri de HDR la fel de bine ca pe Windows. Poate chiar mai bine.

O alta functie foarte utila este alimentarea prin USB Type C si transmiterea de date tot prin Type C. Practic poti sa te legi cu monitorul prin USB Type C la un MacBook si prin acest cablu o sa fie alimentat dar transmiti si semnal video/audio.Poate primi pana la 65W pe Type C, mai mult decat suficient pentru o utilizare optima.

Pe partea de conectivitate sta foarte bine: HDMI, Display Port, USB Type C, difuzoare, jack audio si 4x USB 3.0.

Pretul monitorului este de 2500 lei si consider ca la acesti bani primesti un monitor foarte capabil cu un panou excelent.