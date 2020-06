BenQ TH685 – proiector pentru gaming

BenQ a lansat de curand un videoproiector pentru gaming. Denumit TH685, acesta ofera o rezolutie Full HD cu HDR si este dezvoltat pentru pasionatii de console PlayStation, Xbox si Nintendo.

Cei care vor alege un astfel de proiector cu siguranta nu sunt multumiti de diagonala televizorului la care au conectata consola. De aceea, un proiector va fi o idee mai buna datorita diagonalei mari de proiectie.

Un televizor de mari dimensiuni este foarte scump, fizic este si foarte incomod, iar o alternativa o reprezinta proiectorul. Modelul TH685 ofera o rezolutie Full HD cu suport HDR si luminozitate de 3500 ANSI Lumeni. Mai mult decat atat, acopera 95% din spectrul de culoare Rec.709, ceea ce garanteaza o experienta cinematografica atat la rularea jocurilor, cat si a fimelor preferate.

Input lag-ul este de 8.3ms la 120Hz, iar prin modul special dezvoltat pentru gaming optimizeaza contrastul si luminozitatea, astfel incat inamicii sa poata fi reperati cu usurinta chiar si cand se ascund in zonele intunecate.

Diagonala maxima este de 100 inch de la o distanta de 2.54m. Pentru conectare ofera D-Sub, HDMI (HDCP2.2), USB Tip A, audio de 3.5mm si RS232. Lampa are o durata de viata de 4000 de ore de utilizare in modul normal sau de 10.000 ore in modul economic.

Costa 3999 lei si va fi disponibil din iulie.