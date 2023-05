BenQ Zowie XL2566K – eSports in fullHD la 360Hz

Indiferent de ce competitie vorbim, pe langa talentul participantului, trebuie sa vorbim si despre echipamentul acestuia.

V-as putea povesti ore in sir despre dotarile unei masini de teren de competitie, dar nu acela este subiectul acum – ci solutia oferita de BenQ gamerilor de elita, care doresc un monitor rapid si alert – Zowie XL2566K.

Diagonala acestuia este de 24.5 inch, display de tip LED si panel TN. Elementele cheie ale acestuia sunt rata de reimprospatare de 360Hz si tehnologia proprietara DyAC+. Fiind vorba de un monitor dedicat eSports – rezolutia acestuia este FullHD – 1920×1080.

XL2566K este un monitor din gama Zowie asa ca in materie de design si constructie intalnim traditiile brandingului. In materie de calitatea constructiei mi se pare putin sub gama Mobiuz. Nu mai discutam de rame foarte inguste si eleganta. E un design mai utilitar dar in acelasi timp nu-si tradeaza publicul tinta: gamerii. Talpa piciorului e imbracata in plastic, stalpul ofera cable management si iti transmite un sentiment de simplitate, care e insa in beneficiul gamerului de serviciu: nu-i va fi distrasa atentia de la actiune. In partea din spate e dotat cu suport de casti, suporta reglare pe inaltime, pivotare si inclinare. Pe partea de conectivitate ofera 2 porturi HDMI 2.0, 1 DisplayPort si un port de iesire audio.

La pachet avem incluse paletele laterale pentru intimitate si un S-Switch-ul pentru un control mai facil al meniului.

Zowie XL2566K a fost construit pentru gaming competitiv, iar in aceasta privinta panelul TN alaturi de rata de reimprospatare potrivita competitiilor au dezvoltat DyAC+. Scopul acestuia este sa reduca la minim motion blur si sa se asigure ca imaginea sta pe ecran exact cand trebuie si cat trebuie. Aceasta a fost optimizata pentru majoritatea titlurilor eSports precum Counter Strike GO, Valorant, Rainbow Six Siege, APEX Legends sau Fortnite.

O alta chestie interesanta pe partea de software este XL Setting to Share. Monitorul ofera o gama larga de personalizari cand vine vorba de imagine, iar acestea odata ce sunt salvate intr-un profil pot fi trimise altor gameri care au monitor din aceiasi gama. Pe pagina oficiala exista o varientate de astfel de profile in functie de titlul ales.

Pe langa toate aceste setari, avem si Black eQualizer si Low Blue Light. Black eQualizer ajuta la luminarea zonelor intunecate pentru a nu se pierde din detaliu, fara a sacrifica in nici un fel calitatea imaginii, iar Low Blue Light reduce oboseala ochilor.

Nu sunt cel mai potrivit om sa va vorbesc despre gaming competitiv, eu preferand titlurile single-player, dar m-am „sacrificat” si m-am facut de ras in cateva meciuri de CS:GO de dragul monitorului. Nu va pot oferi niste numere concrete sau masuratori, dar pot spune ca imaginea este foarte clara si curata, iar culorile nu ma asteptam sa fie bune tinand cont ca vorbim de un panel TN, dar sunt. Un IPS categoric va avea culori mai bune, dar nu va oferi o rata de reimprospatare asa mare. Trecerea de la un monitor 144Hz la unul 340Hz se simte si se vede chiar si la o simpla navigare prin File Explorer. Cu un set de periferice decent, imaginea reactioneaza foarte bine si poate ajuta un jucator profesionist sa nu-si rateze tinta.

L-am testat si in DOOM: Eternal si in Forza Horizon 5. Imaginea este impecabila si in aceste titluri, chiar daca am folosit profil standard, fara setari personalizate.

Iar la final bineinteles ca trebuie sa discutam si despre pret. Nu-i ieftin, dar nici premiile din cadrul eSports nu sunt de lepadat. Costa 3800RON, iar un jucator care isi doreste victoria ar trebui sa-l ia in considerare. E un partener pe care se poate baza.