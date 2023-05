Endorfy Thock 75% Wireless Black Review – mecanica, fara cablu si compacta

Daca cele trei caracteristici enumerate in titlu v-au facut cu ochiul, exista sanse foarte mari ca Thock 75% Wireless sa va placa.

Ca sa eliminam necunoscutele si inainte de a spune „Pfff…un nou producator de periferice?” tin sa va spun ca avem de-a face cu un rebranding. SilentiumPC este un brand care producea carcase si diverse sisteme de racire pentru PC-uri, iar SPC Gear era divizia acestora de periferice (am testat cateva aici). Anul trecut compania a trecut prin cateva schimbari si din dorinta de a uni toate produsele sub un singur brand a luat nastere Endorfy. Astfel Endorfy este de fapt contopirea celor doua sub un nou nume si o noua sigla. Gasiti un interviu detaliat aici.

Revenind la subiect, Thock 75% Wireless este primul produs care a ajuns la mine in teste sub noua denumire (Gabi v-a povestit despre alt model aici) si ma bucura faptul ca nu au renuntat la calitate si decenta.

Astfel, vorbim de o tastatura mecanica, cu 82 de butoane, format TKL numai buna pentru gaming. Este iluminata RGB si unul dintre cele mai atractive aspecte ale ei din punctul meu de vedere – este fara fir!

Are un design pe care il consider sexy: negrul este mereu la moda, iar iluminarea RGB sub taste ofera un nivel ideal de culoare si aspect cyberpunk. Constructia este de calitate si pare solida – in cazul unei apocalipse zombie precum cea din Dead Island 2 cu siguranta s-ar putea folosi ca arma alba. Sasiul este din metal, inconjurat de plastic, iar keycaps-urile sunt realizate din PBT (polibutilen tereftalat) cu mici nervuri care sa impiedice transpiratia si alunecarea degetelor. Sunt placute la atingere si confortabile chiar si la o utilizare indelungata. Este reglabila pe 3 nivele diferite de inaltime, iar din cand in cand am simtit lipsa unui palm rest – mai ales ca tastatura de pe care am venit avea unul. Endorfy ofera unul dedicat acestei tastaturi dar trebuie achizitionat separat.

Switch-urile folosite sunt Kailh Box Black liniare. Am sa va las un video care „sa vorbeasca” legat de zgomotul produs de taste. Mie imi plac mai mult decat cele Kailh Red – produc un zgomot cumva mai plasticos fin,┬á deloc deranjant si iti ofera o confirmare buna de apasare. Iluminarea pastreaza subtilitatea fara a submina utilitatea si factorul cool. Sunt iluminate simbolurile si spatiul de sub keycaps si deasupra sasiului.

Partea cu adevarat frumoasa aici este ca atat keycaps-urile cat si switch-urile sunt hot-swappable! Daca vreti sa personalizati tastatura sau v-ati plictisit pe moment de switch-urile prezente sau doriti o combinatie hibrid, Thock 75% permite acest lucru. Cei doi clesti pentru a inlatura keycaps si switch-urile vin la pachet si sunt foarte usor de folosit fara riscul de a strica ceva. Este compatibila cu switch-urile cu 3 pini cat si cu cele cu 5 pini. Posibilitatile de personalizare sunt enorme si puteti sa-i dati un strop din personalitatea voastra. Va recomand qwertykey.ro.

Avem doua taste speciale prezente: rotita de volum in coltul dreapta sus si butonul pentru macro pozitionat intre Alt si Ctrl in partea dreapta jos.

Suportul software este prezent, de unde se pot efectua personalizarile clasice unei tastaturi respectabile: iluminat personalizat, macro-uri, blocari ale tastelor, comenzi rapide. O limitare observata de mine aici e ca nu ai acces la setare modului preferat de iluminare daca nu este conectata tastatura prin cablu la PC. Wireless aplicatia nu functioneaza si din macro doar unele modele de iluminat pot fi controlate.

Si inca nu am terminat cu partile bune – este wireless. V-am mai spus si cand am vorbit de monitoare office – un cablu in minus este mereu o bila alba. In conditiile in care lucrez de acasa si am o alta tastatura wireless pentru office, comutarea intre ele sau inlaturarea uneia de pe birou pentru a face loc celeilalte se face mult mai usor. Ba chiar mai mult, tastatura ofera 3 moduri in care poate fi conectata la dispozitive: via cablu, via dongle USB pentru semnal si via bluetooth (3 conexiuni separate)! Practic o pot folosi cu dongle la PC si prin bluetooth la laptop, iar comutarea se face instant. Sau o poti folosi cu dongle la PC si prin bluetooth pentru consola.

Din punct de vedere al autonomiei, folosita intens pentru lucru aproximativ 8 ore pe zi plus inca cateva ore pentru alte activitati, cu luminozitatea la maxim se poate folosi in jur de 4 zile. Tasta speciala dedicata macro-ului va clipi cu un rosu intermitent in momentul in care bateria ajunge in zona critica, iar in tasta spatiu se regaseste notificarea responsabila de incarcare.

Thock 75% wireless este o surpriza placuta de la Endorfy. Foarte bogata in conexiuni, construita ca la carte, iluminare frumoasa si cu switch-uri si keycaps hot-swappable. In Romania inca nu se poate comercializa oficial, iar pe Amazon am gasit-o la 70 lire ~ 400RON. E un pret bun considerand ce ofera, dar la fel ca in cazul modelului GK630K de la SPC Gear: i-ar sta si mai bine cu un palm rest inclus pentru sesiunile lungi de gaming.