Blackview N6000 – telefon compact de 4.3 super rezistent la socuri

Telefoanele compacte sunt la cautare, desi producatorii nu mai pun pret pe ele. Majoritatea vor telefoane mari, insa sunt si oameni care isi doresc ceva compact, usor de tinut in mana si poate si rezistent. Blackview N6000 este un astfel de telefon.

Blackview N6000 este un telefon pentru cei care isi doresc autonomie, rezistenta si dimensiuni reduse. Este un telefon clasic cu specificatii nu neaparat impresionante dar decente pentru o utilizare zilnica, insa accentul sau este pus pe ceea ce am mentionat mai sus.

Asadar, primiti un telefon de 4.3 inch care rezista la lovituri, aruncari, apa si chiar la o greutate de 20000Kg. Foloseste un SoC MediaTek Helio H99 pe 6nm cu 16GB RAM si 256GB de stocare, o camera foto de la Samsung de 48MP, model ISOCELL GM2 si pe fata un senzor de 16MP. Ruleaza Android 13 cu DokeOS 3.1, iar bateria ofera 18 zile autonomie.

In ciuda aparentelor, cantareste doar 208 grame, deci nu este un telefon exagerat de greu pentru cat de rezistent este. Poate fi folosit cu usurinta de toata lumea, iar ecranul compact permite utilizarea cu o singura mana. Grosimea este de 18.44mm.

Marginile sunt din cauciuc si cu insertii metalice, suruburi la vedere si pe ecran are Gorilla Glass 5. Apropo de ecran, are o rezolutie QHD+. Indeplineste standardul militar MIL-STD-810H, are protectie IP68 si IP69K si rezista in apa pana la 15m adancime timp de 30 min.

Bateria are o capacitate de 3880mAh, dar SoC-ul si ecranul au consum redus de energie si asfel poate ajunge pana la 18 zile autonomie. Daca n-am mentionat, memoria de 256GB este de tip UFS 2.1.

Blackview N6000 se lanseaza in perioada 24-28 iulie la un pret de 159 de dolari. Vor avea o campanie la inceput si telefonul va costa 149 de dolari si primiti si o curea pentru incheietura mainii. Il gasiti AICI.