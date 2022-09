Bolțari sau placi video? Zotac RTX 4090 are un design ciudat

Cand am dezbatut stirea pe grupul internet, Alex s-a intrebat daca in poza asta sunt niste boltari sau placi video. Caci asa arata. Scaparile cu noua serie RTX 4000 sunt din ce in ce mai agresive si ne indica faptul ca ne pregatim de o lansare in cel mai scurt timp posibil.

Avem imagini cu Zotac RTX 4090, iar din primele imagini este o placa ce ocupa 4 sloturi, iar coolerul este enorm. Are trei ventilatoare si un conector cu 16 pini PCIe Gen 5.0 care poate livra 600W, de patru ori mai mult decat un conector de 8 pini.

Se zvoneste ca aceasta placa va fi prima lansata si ca deja este in productie si gata sa iasa pe piata. Datele de pana acum arata ca RTX 4090 este cu 78% mai rapida decat 3090Ti in 3D Mark Time Spy Extreme si are o frecventa de 3.0GHz. TDP-ul implicit este de 450W, dar poate ajunge si la 800TDP. Alte informatii de tip zvon sustin ca placa are un GPU AD102, 16.384 nuclee CUDA, 24GB GDDR6X la 21Gbps cu un BUS de 384 bit si 1TB/s latime de banda.

20 septembrie ar fi data de lansare.

Sursa: techspot