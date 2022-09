Te costa mai mult sa schimbi bateria la iPhone 14

Apple a marit costul cu 43%, deci daca ti-ai comandat un iPhone 14 si peste cativa ani vrei sa schimbi bateria, te-ar putea costa mai mult. Personal cred ca tot 300 lei o sa te coste la baietii din Bucuresti.

Apple spune ca are un cost de 99 dolari adica in jur de 600 lei cu tot cu TVA. Inainte costul era de 69 dolari pentru seria anterioara, iar SE-urile au cel mai mic cost, 49 de dolari.

Real vorbind, la noi aici in Romania lucrurile stau putin diferit. Baietii de pe aici comanda baterii din China, mai mult sau mai putin originale, si le monteaza la un pret foarte bun. Am gasit si cu 150 lei, dar si cu 300 lei. Ei se jura ca sunt baterii originale.

Personal am schimbat bateria doar la 6S si m-a costat 150 lei cu baterie originala, adica nu am acel mesaj in setari ca ar fi ceva fake.